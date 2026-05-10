Iszlám ÁllamISISterrorAusztrália

Veszélyes döntés? Ausztrália visszaengedi az Iszlám Államhoz köthető nőket és gyermekeiket

Ausztráliában heves vitát váltott ki négy nő és kilenc gyermek hazatérése Szíriából, akik éveket töltöttek az Iszlám Államhoz köthető, szigorúan őrzött táborokban. A visszatérők ügye újra felszínre hozta a terrorizmus, a nemzetbiztonság és a felelősség kérdését, miközben az országnak továbbra is az Iszlám Állam ideológiájához kapcsolt terrortámadás következményeivel kell szembenéznie.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 19:24
Emberek állnak csomagjaikkal indulás előtt a szíriai al Malikijjában található Roj táborban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A visszatérők az északkelet-szíriai al-Roj táborból érkeztek, ahol még mindig több ezer ember él rendkívül bizonytalan körülmények között. A táborokat régóta időzített bombaként emlegetik: az erőszak, a radikalizálódás és a humanitárius válság mindennapos probléma. Sok ott élő ember olyan országok állampolgára, amelyek nem hajlandók visszafogadni őket.

Az egyik visszatérő nő, a 32 éves Janai Safar ellen terrorizmushoz kapcsolódóan emeltek vádat. A nő korábban azt nyilatkozta, hogy nem bánta meg, hogy az Iszlám Államhoz csatlakozott, ugyanakkor tagadta, hogy bárkit megölt vagy kiképzett volna. 

Melbourne-be érkezett Zahra Ahmed, aki édesanyjával és húgával együtt éveket töltött a táborban. A család azt állítja, hogy egy esküvő miatt utaztak Szíriába, és nem tudták, hogy kapcsolatba kerülnek az Iszlám Állammal. 

Az ausztrál hatóságok azonban azt gyanítják, hogy a család pénzügyi támogatást nyújtott a terrorszervezethez köthető embereknek. Zahra Ahmed édesanyját és húgát emberiesség elleni bűncselekményekkel, köztük rabszolgasággal kapcsolatos vádakkal illették.

Ausztrália lakosságát még mindig a decemberi, Bondi Beachen történt terrortámadás következményei  foglalkoztatják, amelyet a hatóságok szerint az Iszlám Állam ideológiája inspirált.

A támadásban 15 ember vesztette életét, emiatt az ausztrál közvélemény jelentős része rendkívül elutasító az Iszlám Államhoz köthető személyekkel szemben.

Anthony Albanese miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy megveti az Iszlám Államot, és kijelentette: a kormány nem segítette ezeknek a családoknak a hazatérését. Ugyanakkor az ausztrál állampolgárokat jogilag rendkívül nehéz megakadályozni abban, hogy visszatérjenek az országba. A belügyminiszter szerint „nagyon komoly jogi korlátai vannak” annak, hogy megtagadják tőlük a belépést.

A társadalom erősen megosztott a kérdésben. Sokan úgy vélik, azoknak, akik önként csatlakoztak az Iszlám Államhoz vagy annak környezetéhez, Szíriában kellene maradniuk. Különösen felháborodottak azok a menekültek, akik éppen az Iszlám Állam brutalitása elől menekültek Ausztráliába.

Mások – köztük orvosok, jogvédők és segélyszervezetek – arra figyelmeztetnek, hogy a táborokban maradt gyermekek helyzete egyre veszélyesebb. Szerintük minél tovább maradnak ezekben a körülményekben, annál nagyobb a radikalizálódás veszélye, ezért a rehabilitációt és a társadalmi beilleszkedést Ausztráliában kellene biztosítani számukra.

Borítókép: Emberek a szíriai al-Roj táborban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu