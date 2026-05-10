Veszélyes döntés? Ausztrália visszaengedi az Iszlám Államhoz köthető nőket és gyermekeiket

A visszatérők az északkelet-szíriai al-Roj táborból érkeztek, ahol még mindig több ezer ember él rendkívül bizonytalan körülmények között. A táborokat régóta időzített bombaként emlegetik: az erőszak, a radikalizálódás és a humanitárius válság mindennapos probléma. Sok ott élő ember olyan országok állampolgára, amelyek nem hajlandók visszafogadni őket.

Az egyik visszatérő nő, a 32 éves Janai Safar ellen terrorizmushoz kapcsolódóan emeltek vádat. A nő korábban azt nyilatkozta, hogy nem bánta meg, hogy az Iszlám Államhoz csatlakozott, ugyanakkor tagadta, hogy bárkit megölt vagy kiképzett volna.

Melbourne-be érkezett Zahra Ahmed, aki édesanyjával és húgával együtt éveket töltött a táborban. A család azt állítja, hogy egy esküvő miatt utaztak Szíriába, és nem tudták, hogy kapcsolatba kerülnek az Iszlám Állammal.