tűzHollandiagyakorlótérsegítség

Hollandia európai segítséget kért a tűzvészek megfékezéséhez

Tűzoltókat küldött Hollandiába Németország, Belgium és Franciaország pénteken, hogy részt vegyenek a katonai gyakorlótereken kitört tüzek oltásában, miután Hága európai segítséget kért.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 01. 17:09
A tűzeset helyszíne, egy nappal azután, hogy 2026. április 30-án tűz pusztított egy katonai kiképzőtáborban a kelet-hollandiai 't Harde faluban Fotó: Bram van de Biezen Forrás: ANP/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaországból és Németországból mintegy 30 tűzoltóautót vezényeltek főként a délkeleti régióba, Eindhoven közelébe, míg Németországból 67 speciális tűzoltóegységet küldtek.

Tűz a gyakorlótéren

Szerdán nagy tűz ütött ki egy katonai gyakorlóterepen 't Harde közelében, Amszterdamtól mintegy 80 kilométerre keletre. 

A rendőrség szerint a lángok gyorsan terjedtek, és eddig nem sikerült megfékezni őket.

Tüzek törtek ki más katonai gyakorlótereken is, többek között az ország déli részén. Az okuk továbbra is tisztázatlan, a szakértők azt feltételezik, hogy a száraz időjárás miatt a robbanóanyagokat használó gyakorlatok miatt lobbantak fel a lángok. A hatóságok szerint a súlyos aszály és a szokatlanul magas hőmérséklet nehezíti az oltási munkát. Eddig senki nem sérült meg, és egyelőre nem fenyegeti veszély a lakosságot.

Borítókép: A tűzeset helyszíne, egy nappal azután, hogy 2026. április 30-án tűz pusztított egy katonai kiképzőtáborban a kelet-hollandiai 't Harde faluban (Fotó: ANP/AFP/Bram van de Biezen)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál Tamás
idezojeleknepotizmus

Pilhál Tamás avatarja

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
