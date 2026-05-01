Hollandia európai segítséget kért a tűzvészek megfékezéséhez

Franciaországból és Németországból mintegy 30 tűzoltóautót vezényeltek főként a délkeleti régióba, Eindhoven közelébe, míg Németországból 67 speciális tűzoltóegységet küldtek.

Tűz a gyakorlótéren

Szerdán nagy tűz ütött ki egy katonai gyakorlóterepen 't Harde közelében, Amszterdamtól mintegy 80 kilométerre keletre.

A rendőrség szerint a lángok gyorsan terjedtek, és eddig nem sikerült megfékezni őket.

Tüzek törtek ki más katonai gyakorlótereken is, többek között az ország déli részén. Az okuk továbbra is tisztázatlan, a szakértők azt feltételezik, hogy a száraz időjárás miatt a robbanóanyagokat használó gyakorlatok miatt lobbantak fel a lángok. A hatóságok szerint a súlyos aszály és a szokatlanul magas hőmérséklet nehezíti az oltási munkát. Eddig senki nem sérült meg, és egyelőre nem fenyegeti veszély a lakosságot.