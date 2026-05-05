újvidéki tragédiaminiszteremlékmű

Emlékművet állítanak az újvidéki tragédia áldozatainak

Emlékművet állítanak az újvidéki vasútállomáson 2024. november 1-jén történt tragédia áldozatainak. A tizenhat halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyre a tragédia dátumát, illetve az áldozatok nevét vésik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 8:40
A zsűri indoklása szerint a győztes terv minimalista megoldást alkalmaz (Fotó: X)
A zsűri indoklása szerint a győztes terv minimalista megoldást alkalmaz, amelynek központi motívuma egy ötször ötméteres, 135 centiméter magas „masszív kőtábla”, amely monumentalitásával uralja a teret.

Egyszerű formájával és letisztult szimbolikus nyelvezetével a tragédiát, a veszteséget és az emlékezést közvetíti, miközben teret hagy a szemlélőnek a személyes viszony kialakítására – közölték.

Az értékelés kiemeli, hogy az elképzelés archaikus csendet sugall, és a „nyomás esztétikáját” jeleníti meg: a visszafogott emlékmű kifejezésmódjában az anyag súlya és a csend többet mond bármilyen figurális ábrázolásnál. A kőtábla így elsősorban figyelmeztetésként szolgáló emlékműként jelenik meg. Stílusát asszociatív absztrakció jellemzi, monolitikus, vízszintesen elhelyezett kőszerkezettel, amely alatt „lebegő” talapzat utal a súly brutalitására. Az összhatás méltóságteljes, mentes a figyelmet elterelő elemekről, így biztosítva az emlékezet tartósságát és a csendes, mély elmélkedés lehetőségét.

Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője 2024. november 1-jén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Ezt követően országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak.

A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021–2022-ben több hullámban újították fel. Goran Vesics akkori építésügyi miniszter 2024 júliusában jelentette be, hogy befejezték a felújítást, és az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért.

Az illetékes szervek 16 ember – köztük a volt miniszter – ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.

Felelősséget vállalt Újvidék polgármestere és a miniszterelnök: Milan Djurics és Milos Vucsevics 2025. január végén jelentette be lemondását. Ezt követően új miniszterelnököt választott a parlament, ám a tiltakozók az érintettek felelősségre vonása mellett azóta is előre hozott választásokat követelnek. Alekszandar Vucsics köztársasági elnök előbb elzárkózott ettől a lehetőségtől, ám a közelmúltban bejelentette, még a nyáron vagy az ősz folyamán megtartják a voksolást.

Borítókép: A zsűri indoklása szerint a győztes terv minimalista megoldást alkalmaz (Forrás: X)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
