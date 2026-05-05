Emlékművet állítanak az újvidéki tragédia áldozatainak

A zsűri indoklása szerint a győztes terv minimalista megoldást alkalmaz, amelynek központi motívuma egy ötször ötméteres, 135 centiméter magas „masszív kőtábla”, amely monumentalitásával uralja a teret.

Novi Sad vlast predstavila pobednicki rad za spomenik zrtvama nadstresnice.... pic.twitter.com/a6LZjglZwI — zarko bogosavljevic (@zarkobns) May 4, 2026

Egyszerű formájával és letisztult szimbolikus nyelvezetével a tragédiát, a veszteséget és az emlékezést közvetíti, miközben teret hagy a szemlélőnek a személyes viszony kialakítására – közölték.

Az értékelés kiemeli, hogy az elképzelés archaikus csendet sugall, és a „nyomás esztétikáját” jeleníti meg: a visszafogott emlékmű kifejezésmódjában az anyag súlya és a csend többet mond bármilyen figurális ábrázolásnál. A kőtábla így elsősorban figyelmeztetésként szolgáló emlékműként jelenik meg. Stílusát asszociatív absztrakció jellemzi, monolitikus, vízszintesen elhelyezett kőszerkezettel, amely alatt „lebegő” talapzat utal a súly brutalitására. Az összhatás méltóságteljes, mentes a figyelmet elterelő elemekről, így biztosítva az emlékezet tartósságát és a csendes, mély elmélkedés lehetőségét.