Emlékművet állítanak az újvidéki tragédia áldozatainak

A zsűri indoklása szerint a győztes terv minimalista megoldást alkalmaz, amelynek központi motívuma egy ötször ötméteres, 135 centiméter magas „masszív kőtábla”, amely monumentalitásával uralja a teret.
Egyszerű formájával és letisztult szimbolikus nyelvezetével a tragédiát, a veszteséget és az emlékezést közvetíti, miközben teret hagy a szemlélőnek a személyes viszony kialakítására – közölték.
Az értékelés kiemeli, hogy az elképzelés archaikus csendet sugall, és a „nyomás esztétikáját” jeleníti meg: a visszafogott emlékmű kifejezésmódjában az anyag súlya és a csend többet mond bármilyen figurális ábrázolásnál. A kőtábla így elsősorban figyelmeztetésként szolgáló emlékműként jelenik meg. Stílusát asszociatív absztrakció jellemzi, monolitikus, vízszintesen elhelyezett kőszerkezettel, amely alatt „lebegő” talapzat utal a súly brutalitására. Az összhatás méltóságteljes, mentes a figyelmet elterelő elemekről, így biztosítva az emlékezet tartósságát és a csendes, mély elmélkedés lehetőségét.
