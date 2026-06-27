Az Antifa ismét az AfD-t fenyegeti

„Riasztó bejelentés a baloldali extrém körökből: Egy anonim bejegyzésben az Indymedia platformon nyíltan erőszakos cselekményekre buzdítanak” – írja közösségi oldalán, ahol idézi az Antifa felhívását is: „Szeptember 6-án, a várható fasiszta hatalomátvétel napján Németországban, nagy antifasiszta sereggel az egész országból megostromoljuk a Magdeburger Landtagot.”
Hess hozzáteszi, hogy az szélsőbaloldali csoport azt is bejelentette, hogy „militáns akciókkal kísérik az AfD szövetségi pártkongresszusát Erfurtban”.
Ezeket a baloldali demokrácia-ellenségeket meg kell állítani! Aki még mindig félrefordítja a tekintetét, bűnrészessé válik. Az ANTIFA-t végre be kell tiltani!
– teszi hozzá a képviselő.
Borítókép: Antifa logós zászlók (Fotó: AFP)
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