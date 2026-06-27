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Az Antifa ismét az AfD-t fenyegeti

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Baloldali szélsőségesek egy online platformon azzal fenyegetőznek, hogy megostromolják Szász-Anhalt tartomány parlamentjét, amennyiben az AfD győzedelmeskedik a szeptember 6-i tartományi választásokon. A névtelen levél „valószínűsíthető fasiszta hatalomátvételről” beszél Németországban. Az Antifa ismét fenyegetőzik.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 27. 19:00
Antifa logós zászlók Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
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„Riasztó bejelentés a baloldali extrém körökből: Egy anonim bejegyzésben az Indymedia platformon nyíltan erőszakos cselekményekre buzdítanak” – írja közösségi oldalán, ahol idézi az Antifa felhívását is: „Szeptember 6-án, a várható fasiszta hatalomátvétel napján Németországban, nagy antifasiszta sereggel az egész országból megostromoljuk a Magdeburger Landtagot.” 

Hess hozzáteszi, hogy az szélsőbaloldali csoport azt is bejelentette, hogy „militáns akciókkal kísérik az AfD szövetségi pártkongresszusát Erfurtban”. 

Ezeket a baloldali demokrácia-ellenségeket meg kell állítani! Aki még mindig félrefordítja a tekintetét, bűnrészessé válik. Az ANTIFA-t végre be kell tiltani!

– teszi hozzá a képviselő. 

Borítókép: Antifa logós zászlók (Fotó: AFP)

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