Tengeralattjáró nélkül maradt az egykori tengerészeti nagyhatalom
Súlyos válságba jutott a brit haditengerészet: története során először fordult elő, hogy a Royal Navynak egyetlen bevethető Astute osztályú támadó atom-tengeralattjárója sincs. Az ország teljes flottája – mind az öt szolgálatban lévő támadó atom-tengeralattjáró – karbantartás vagy technikai meghibásodások miatt a dokkokban vesztegel. A kialakult helyzet nemcsak presztízsveszteség Londonnak, hanem közvetlen veszélyt jelent a brit nukleáris elrettentő erőre és a stratégiai tengeri útvonalak védelmére is.
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