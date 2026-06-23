Itt a Brexit évtizedes illúziója: gazdasági stagnálás és politikai káosz követte a kilépést az EU-ból
Pontosan tíz évvel ezelőtt, 2016. június 23-án az Egyesült Királyság polgárai egy hajszálnyi többséggel (51,9 százalék) úgy döntöttek, hogy hátat fordítanak a világ legnagyobb egységes piacának. A függetlenség és a szuverenitás visszaszerzésének ígérete azonban egy évtized elteltével súlyos valósággá változott, a Brexit pedig egy súlyos hibának bizonyult.
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