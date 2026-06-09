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Elfogyott Trump türelme, egyszerűen megvenné a szigetet az Egyesült Államoknak

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Donald Trump amerikai elnök látványosan keresztbe feküdt Keir Starmer brit miniszterelnök tervének, amellyel London átadta volna a stratégiai fontosságú Chagos-szigetek feletti szuverenitást Mauritiusnak. Washington attól tart, hogy a kínai és iráni befolyás alatt álló Mauritius kezébe kerülő terület biztonsági kockázatot jelentene a Diego Garcia katonai bázis számára. A Fehér Házban már egy olyan javaslat is az asztalon van, amely szerint az Egyesült Államok egyszerűen megvásárolná a Chagos-szigeteket Nagy-Britanniától, végleg kiiktatva a bizonytalankodó londoni vezetést.

Munkatársunktól
2026. 06. 09. 9:14
Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: AFP
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Bár a brit kormány továbbra is ragaszkodik az eredeti megállapodáshoz, az amerikai hozzájárulás nélkül a terv kivitelezhetetlen. London függ Washingtontól az 1960-as évek óta fennálló katonai megállapodások jogi kereteinek módosítása miatt is.

Szakértők szerint a Diego Garcia bázis pótolhatatlan Nagy-Britannia globális szerepvállalása szempontjából, és annak elvesztése beláthatatlan következményekkel járna.

Ezen a légitámaszponton… szuper titkos, szuper érzékeny létesítmények találhatók, amelyek rendkívül fontosak ahhoz, hogy Nagy-Britannia mit tud tenni a világban. Abban a pillanatban, amikor megérted, miről van szó, belelátsz a brit mélyállam logikájába, amely szerint minden áron meg kell őriznünk a hozzáférést ehhez a dologhoz. Soha nem lennénk képesek ezt lemásolni, ha mindent magunknak kellene megcsinálnunk

– hívta fel a figyelmet Ben Judah, David Lammy volt külügyminiszter egykori különleges tanácsadója a The Telegraphnak nyilatkozva.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

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