Elfogyott Trump türelme, egyszerűen megvenné a szigetet az Egyesült Államoknak

Bár a brit kormány továbbra is ragaszkodik az eredeti megállapodáshoz, az amerikai hozzájárulás nélkül a terv kivitelezhetetlen. London függ Washingtontól az 1960-as évek óta fennálló katonai megállapodások jogi kereteinek módosítása miatt is.

Szakértők szerint a Diego Garcia bázis pótolhatatlan Nagy-Britannia globális szerepvállalása szempontjából, és annak elvesztése beláthatatlan következményekkel járna.

Ezen a légitámaszponton… szuper titkos, szuper érzékeny létesítmények találhatók, amelyek rendkívül fontosak ahhoz, hogy Nagy-Britannia mit tud tenni a világban. Abban a pillanatban, amikor megérted, miről van szó, belelátsz a brit mélyállam logikájába, amely szerint minden áron meg kell őriznünk a hozzáférést ehhez a dologhoz. Soha nem lennénk képesek ezt lemásolni, ha mindent magunknak kellene megcsinálnunk

– hívta fel a figyelmet Ben Judah, David Lammy volt külügyminiszter egykori különleges tanácsadója a The Telegraphnak nyilatkozva.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)