Iráni háború: lemondták a béketárgyalásokat, Izrael óriási légicsapást hajtott végre Libanonban + videó
Legalább 18 ember életét vesztette és több mint harmincan megsérültek a Dél- és Kelet-Libanont ért legújabb izraeli légicsapásokban – közölte a bejrúti egészségügyi minisztérium. A heves tüzérségi és légi támadások miatt a mentőcsapatok nehezen érik el a romok alatt rekedt áldozatokat, miközben a diplomáciai tárgyalások ismét zsákutcába jutottak. Izrael azért indított támadást Libanon ellen, mert ezt megelőzően a Hezbollah megölt négy izraeli katonát.
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