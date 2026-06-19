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Iráni háború: lemondták a béketárgyalásokat, Izrael óriási légicsapást hajtott végre Libanonban + videó

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Legalább 18 ember életét vesztette és több mint harmincan megsérültek a Dél- és Kelet-Libanont ért legújabb izraeli légicsapásokban – közölte a bejrúti egészségügyi minisztérium. A heves tüzérségi és légi támadások miatt a mentőcsapatok nehezen érik el a romok alatt rekedt áldozatokat, miközben a diplomáciai tárgyalások ismét zsákutcába jutottak. Izrael azért indított támadást Libanon ellen, mert ezt megelőzően a Hezbollah megölt négy izraeli katonát.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 19. 11:26
Fotó: MAHMOUD ZAYYAT Forrás: AFP
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