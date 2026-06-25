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Katasztrofális földrengés rázta meg Venezuelát

VenezuelaföldrengésCaracas

Katasztrofális földrengés rázta meg Venezuelát

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Akár tízezer felett is lehet az áldozatok száma.

2026. 06. 25. 7:41
Fotó: Europress/AFP/AFP/Federico Parra
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A hatóságok arra szólították fel a lakosságot, hogy hagyják el a házaikat, így Caracas az utcán töltötte az éjszakát. Delcy Rodríguez ideiglenes államfő rendkívüli állapotot hirdetett ki. Szerdán Venezuelában nemzeti ünnepet ültek, amikor a földrengések megtörténtek, ezért rengetegen voltak az utcákon. Egy baseball-mérkőzést félbeszakított a katasztrófa, a játékosok és a nézők is menekültek a stadionból.

 

Borítókép: Romos házak a földrengés után Caracasban (Fotó: Europress/AFP/Federico Parra)

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