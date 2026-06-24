Vérfürdő a tőzsdén a mesterséges intelligencia csillagászati költségei miatt
A technológiai részvények globális zuhanása mögött az áll, hogy a befektetők elkezdték megkérdőjelezni a mesterséges intelligencia (MI) infrastruktúrájába vetett brutális méretű kiadásokat. Miközben a tech-óriások idén elképesztő, 660 milliárd dolláros tőkeerőt égetnek el adatközpontokra és szuperchipekre, a kézzelfogható profit még várat magára.
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