Összeültek a bíborosok
XIV. Leó pápa rendkívüli konzisztóriumot nyitott meg, és felkérte a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban. „Szükségem van a szabadságodra, az őszinteségedre és a hűségedre. Az őszinte tanács mindig a közösség megnyilvánulása” – fogalmazott a bíborosokhoz intézve szavait a szentatya.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!