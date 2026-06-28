A pápa bezárja a konzisztóriumot, „a misszió szolgálatában álló közösség megtapasztalásaként”

Leó pápa szombaton, a zsinati új teremben nagyszabású beszédet mondott a konzisztórium lezárásaként – írja a Vatican News hírportál. A pápa beszédében hangsúlyozta: „Mély hálával érkezünk most e napok végéhez. Köszönöm a szabadságot, a testvériséget és az egyházi szellemet, amellyel részt vettetek munkánkban. Nemcsak gondolataitok tartalmát viszem magammal, hanem azt a tapasztalatot is, amely lehetővé tette azokat.”

Együtt kerestük az Úr akaratát, meggyőződve arról, hogy Krisztus továbbra is cselekszik az Egyházában: Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól, és vezet minket a küldetésben. Minden Tőle származik, és minden Hozzá tér vissza

– folytatta, és hozzátette, „számomra a vigasz és a remény forrása az volt, hogy ilyen különböző egyházakból, kultúrákból és helyzetekből származó bíborosokat láttam, akik meghallgatták egymást, és együtt keresték azt, ami a legjobban szolgálja az evangéliumot”.

Gondolatainak középpontjában állítva a pápa hangsúlyozta, hogy a szinodalitást nem szervezési módszerként vagy találkozók sorozataként, hanem az egyház létének egyik módjaként kell értelmezni. A szinodalitás igazi kérdése nem az, hogy kinek van hatalma dönteni, hanem az, hogy „hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott?” – jelentette ki.

A pápa szerint ez az út a találkozásból születik, a kölcsönös meghallgatáson keresztül növekszik, és a Szentlélek által vezetett megkülönböztetéssel érlelődik. Ezért arra kérte a bíborosokat, hogy mozdítsák elő a szinódális folyamat végrehajtását részegyházaikban, elősegítve annak hiteles megértését.