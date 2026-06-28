XIV. Leó pápaVatikánbíboros

A pápa bezárja a konzisztóriumot, „a misszió szolgálatában álló közösség megtapasztalásaként”

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XIV. Leó pápa záróbeszédében a reményre, a szinodalitásra és az egyház felelősségére összpontosított egy háború és emberi kapcsolatok válsága által jellemzett világban. A pápa beszédével véget ért a konzisztórium a Vatikánban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 15:10
XIV. Leó pápa Fotó: VATICAN MEDIA Forrás: CPP / HANS LUCAS
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Leó pápa szombaton, a zsinati új teremben nagyszabású beszédet mondott a konzisztórium lezárásaként – írja a Vatican News hírportál. A pápa beszédében hangsúlyozta: „Mély hálával érkezünk most e napok végéhez. Köszönöm a szabadságot, a testvériséget és az egyházi szellemet, amellyel részt vettetek munkánkban. Nemcsak gondolataitok tartalmát viszem magammal, hanem azt a tapasztalatot is, amely lehetővé tette azokat.”

Együtt kerestük az Úr akaratát, meggyőződve arról, hogy Krisztus továbbra is cselekszik az Egyházában: Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól, és vezet minket a küldetésben. Minden Tőle származik, és minden Hozzá tér vissza

– folytatta, és hozzátette, „számomra a vigasz és a remény forrása az volt, hogy ilyen különböző egyházakból, kultúrákból és helyzetekből származó bíborosokat láttam, akik meghallgatták egymást, és együtt keresték azt, ami a legjobban szolgálja az evangéliumot”.

Gondolatainak középpontjában állítva a pápa hangsúlyozta, hogy a szinodalitást nem szervezési módszerként vagy találkozók sorozataként, hanem az egyház létének egyik módjaként kell értelmezni. A szinodalitás igazi kérdése nem az, hogy kinek van hatalma dönteni, hanem az, hogy „hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott?” – jelentette ki. 

A pápa szerint ez az út a találkozásból születik, a kölcsönös meghallgatáson keresztül növekszik, és a Szentlélek által vezetett megkülönböztetéssel érlelődik. Ezért arra kérte a bíborosokat, hogy mozdítsák elő a szinódális folyamat végrehajtását részegyházaikban, elősegítve annak hiteles megértését.

Háborúk, erőszak, szegénység és igazságtalanság – mit tehet az egyház?

Leó pápa azt is megjegyezte, hogy a konzisztórium alatt a bíborosok megosztották aggodalmukat a világ számos népét sújtó háborúk, szegénység, igazságtalanságok és erőszak miatt. Hozzátette azonban, hogy e tragédiák mögött egy még mélyebb válság húzódik meg: „a magány, a kapcsolatok válsága, a remény elvesztése és annak nehézsége, hogy egymást testvérként ismerjük fel”.

A pápa különösen a fiatalok helyzetét emelte ki, akiknek az értelem és a hitelesség keresése – és egyes esetekben a szenvedés, amely akár öngyilkossághoz is vezet – „korunk egyik legmélyebb sebét” jelenti.

Hangsúlyozta a család fontosságát is, mint a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskoláját. Ezzel összefüggésben októberben találkozót hirdetett meg a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel az Amoris Laetitia fogadtatásának értékelésére, amelyen a családok is részt vesznek.

A beszéd egyik részlete a békének volt szentelve. Leó pápa ebben kijelentette, hogy a bíborosok világosan megértették a Magnifica humanita kezdetű enciklika egyik meglátását: 

a háború nemcsak az államok közötti konfliktusokból fakad, hanem a „hatalmi kultúrából”, amely áthatja az emberi kapcsolatokat, a gazdaságot, a politikát, a technológiát és még a vallást is.

Válaszul azt javasolta, hogy építsék újjá az együttműködés és a párbeszéd kultúráját, erősítsék a multilateralizmust, és mozdítsák elő a világiak részvételét a közéletben, az egyház társadalmi tanítása alapján. Leó pápa hangsúlyozta azt is, hogy az egyház megújulása nem csupán strukturális reformoktól függ, hanem mindenekelőtt olyan közösségek tanúságtételétől, amelyek képesek hitelesen megélni az evangéliumot.

Beszédének végén Leó pápa teljes mértékben magáévá tette a konzisztórium egyhangú felhívását, és felkérte a bíborosokat, hogy továbbítsák azt a világ minden egyházának és népének.

Isten továbbra is megnyitja a megbékélés és a béke ösvényeit a történelemben. Felelősségünk, hogy bátran járjunk rajtuk, és segítsünk a világnak felismerni azokat 

– mondta, és megköszönte mindenkinek a hozzájárulását, „valamint a relátoroknak, a moderátoroknak és mindazoknak, akik nagylelkűséggel és diszkrécióval lehetővé tették ezeket a munka és testvériség napjait”.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

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