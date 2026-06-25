repülőtérutazásEurópa

Totális a zűrzavar a folyadékszabályok körül: mire számítsunk a repülőtereken?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hatalmas a fejetlenség az európai repülőtereken az utóbbi hónapokban, miután a poggyászellenőrzési folyadékszabályok szinte folyamatosan változnak a bürokrácia és a technológia háborúja miatt. Bár az új generációs CT-szkennerek bevezetésével az Európai Unió azt ígérte, hogy végleg elfelejthetjük a bosszantó 100 milliliteres korlátozást, a brüsszeli szigorítások és a szoftveres viták miatt a repterek többségén hirtelen visszaállították a régi rendet.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 25. 6:11
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Sokszor változtattak az európai repülőterek a biztonsági előírásokon (Fotó: WALTER BIERI / KEYSTONE)
Sokszor változtattak az európai repülőterek a biztonsági előírásokon (Fotó: WALTER BIERI / KEYSTONE)

Mire számítsunk a repülőtereken?

  • A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg is a hagyományos, szigorú 100 ml-es szabály van érvényben. Bár a fővárosi reptér teszt jelleggel már bevezetett modern vizsgálóberendezéseket bizonyos folyosókon, a teljes átállás még folyamatban van. A nyári utazások előtt a legbiztosabb stratégia, ha továbbra is a klasszikus módon csomagolunk, mivel az átszálló repülőtereken az eltérő technikai felszereltség miatt a nagyobb palackokat könyörtelenül kidobják a biztonságiőrök.

 

  • London legnagyobb repülőtere, a Heathrow hatalmas összeget fektetett be az új technológiába, és sikeresen átment a kormányzati ellenőrzéseken. Nincs 100 ml-es korlátozás, és akár 2 literes flakonokat, teljes flakon samponokat és üdítőket is átvihetünk a kézipoggyászban. Nem kell külön átlátszó műanyag zacskót használni, a laptopok, tabletek és a folyadékok is a táska mélyén maradhatnak a letapogatás alatt.

 

  • A frankfurti reptéren jelenleg a legmagasabb a zűrzavar a részleges modernizáció miatt. Hivatalosan az Európai Bizottság szigorítása miatt a reptér visszaállította a szigorú 100 ml-es korlátozást minden ellenőrzőponton, és kötelező az 1 literes zárható zacskó használata. A valóságban bár az 1-es terminál bizonyos folyosóin és a vadiúj 3-as terminálon már a legújabb CT-szkennerek működnek (ahol technikailag átengednék a 2 litert is), a biztonságiak a hivatalos ukáz miatt bármelyik sorban visszautasíthatják a 100 ml feletti folyadékokat. Ahol a modern szkenner van, ott legalább a tech-eszközöket és a kis flakonokat nem kell kivenni a táskából. 

 

  • Párizs repülőterein semmilyen könnyítésre nem érdemes számítani, ott maradt a klasszikus, vasszigorral betartatott rendszer. Az amszterdami Schiphol volt az egyik első reptér, amely bevezette a 3D-s CT-szkennereket, de az uniós jogi huzavona őket is korlátozásra kényszerítette. Az uniós rendelet miatt itt is érvényben van a 100 ml-es maximum tartályonként, és a folyadékokat 1 literes tasakba kell tenni. Az italos palackokat üresen kell a szkennerbe tenni, de utána a mosdók melletti csapoknál újratölthetők. A csúcstechnológiás szkennerek miatt az amszterdami biztonsági ellenőrzésnél semmit nem kell kicsomagolni a táskádból; a laptopok és a 100 ml-es folyadékos zacskók is bent maradhatnak a poggyászban, ami jelentősen felgyorsítja a sorokat. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Bőr az ábrázaton

Pilhál György avatarja

„Mekkora képmutatás, atyaég! Tokám leszakad!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.