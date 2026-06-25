Totális a zűrzavar a folyadékszabályok körül: mire számítsunk a repülőtereken?

Mire számítsunk a repülőtereken?
- A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg is a hagyományos, szigorú 100 ml-es szabály van érvényben. Bár a fővárosi reptér teszt jelleggel már bevezetett modern vizsgálóberendezéseket bizonyos folyosókon, a teljes átállás még folyamatban van. A nyári utazások előtt a legbiztosabb stratégia, ha továbbra is a klasszikus módon csomagolunk, mivel az átszálló repülőtereken az eltérő technikai felszereltség miatt a nagyobb palackokat könyörtelenül kidobják a biztonságiőrök.
- London legnagyobb repülőtere, a Heathrow hatalmas összeget fektetett be az új technológiába, és sikeresen átment a kormányzati ellenőrzéseken. Nincs 100 ml-es korlátozás, és akár 2 literes flakonokat, teljes flakon samponokat és üdítőket is átvihetünk a kézipoggyászban. Nem kell külön átlátszó műanyag zacskót használni, a laptopok, tabletek és a folyadékok is a táska mélyén maradhatnak a letapogatás alatt.
- A frankfurti reptéren jelenleg a legmagasabb a zűrzavar a részleges modernizáció miatt. Hivatalosan az Európai Bizottság szigorítása miatt a reptér visszaállította a szigorú 100 ml-es korlátozást minden ellenőrzőponton, és kötelező az 1 literes zárható zacskó használata. A valóságban bár az 1-es terminál bizonyos folyosóin és a vadiúj 3-as terminálon már a legújabb CT-szkennerek működnek (ahol technikailag átengednék a 2 litert is), a biztonságiak a hivatalos ukáz miatt bármelyik sorban visszautasíthatják a 100 ml feletti folyadékokat. Ahol a modern szkenner van, ott legalább a tech-eszközöket és a kis flakonokat nem kell kivenni a táskából.
- Párizs repülőterein semmilyen könnyítésre nem érdemes számítani, ott maradt a klasszikus, vasszigorral betartatott rendszer. Az amszterdami Schiphol volt az egyik első reptér, amely bevezette a 3D-s CT-szkennereket, de az uniós jogi huzavona őket is korlátozásra kényszerítette. Az uniós rendelet miatt itt is érvényben van a 100 ml-es maximum tartályonként, és a folyadékokat 1 literes tasakba kell tenni. Az italos palackokat üresen kell a szkennerbe tenni, de utána a mosdók melletti csapoknál újratölthetők. A csúcstechnológiás szkennerek miatt az amszterdami biztonsági ellenőrzésnél semmit nem kell kicsomagolni a táskádból; a laptopok és a 100 ml-es folyadékos zacskók is bent maradhatnak a poggyászban, ami jelentősen felgyorsítja a sorokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!