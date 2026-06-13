Több embert letartóztattak Brüsszelben

A nyomozás még márciusban indult egy 16 éves lány eltűnését követően. Az ügyészség közleménye szerint megalapozottá vált a gyanú, hogy a lány egy olyan szervezett hálózat áldozatává vált, amely kiskorúakat toborzott a „prostitúciós városrészben”. Az eltűnt lányt azóta megtalálták és biztonságos környezetben helyezték el.
A nyomozók által összegyűjtött információk szerint a jól szervezett hálózatot három kiskorú fiú irányította, két felnőtt férfi és egy nő közreműködésével.
Az ügyészség kiemelte: a gyanúsítottak rendkívül professzionális módon szervezték a tevékenységet, ők kezelték az ügyfélkapcsolatokat, adták fel a hirdetéseket, valamint intézték a szobafoglalásokat és a találkozókat.
A rendőrség szerdán tizenhárom helyszínen tartott házkutatást, ennek során tizenkét embert állítottak elő, közülük négyet vizsgálóbíró elé utaltak.
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