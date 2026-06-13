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Több embert letartóztattak Brüsszelben

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Letartóztattak tizenkét gyanúsítottat Brüsszelben egy kiskorú lányok szexuális kizsákmányolása ügyében indított nyomozás során – közölte a belga főváros ügyészsége pénteken.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 13. 4:34
Több embert letartóztattak Brüsszelben - képünk illusztráció Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
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A nyomozás még márciusban indult egy 16 éves lány eltűnését követően. Az ügyészség közleménye szerint megalapozottá vált a gyanú, hogy a lány egy olyan szervezett hálózat áldozatává vált, amely kiskorúakat toborzott a „prostitúciós városrészben”. Az eltűnt lányt azóta megtalálták és biztonságos környezetben helyezték el.

A nyomozók által összegyűjtött információk szerint a jól szervezett hálózatot három kiskorú fiú irányította, két felnőtt férfi és egy nő közreműködésével.

Az ügyészség kiemelte: a gyanúsítottak rendkívül professzionális módon szervezték a tevékenységet, ők kezelték az ügyfélkapcsolatokat, adták fel a hirdetéseket, valamint intézték a szobafoglalásokat és a találkozókat.

A rendőrség szerdán tizenhárom helyszínen tartott házkutatást, ennek során tizenkét embert állítottak elő, közülük négyet vizsgálóbíró elé utaltak.

A bíróság három felnőtt – két férfi és egy nő – letartóztatását rendelte el kiskorú szexuális bántalmazására való felbujtás és toborzás, kiskorú szexuális kizsákmányolása, valamint bűnszövetségben elkövetett szexuális visszaélés megszervezése miatt. Egy negyedik gyanúsítottat, egy nőt, feltételekkel szabadlábra helyeztek.

A hatóságok eddig három kiskorú áldozatot azonosítottak, de a bizonyítékok arra utalnak, hogy további áldozatai is vannak a hálózatnak. Az ügyben a nyomozás folytatódik.

A Child Focus nevű belga civil szervezet adatai szerint az elmúlt évben 60 százalékkal nőtt a kiskorúak prostitúciós célú szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejelentések száma az országban, írta az MTI.

Borítókép: Több embert letartóztattak Brüsszelben - képünk illusztráció (Fotó: AFP)

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