UkrajnaOroszországEgyesült Államok

Ukrán biolaborok: Washingtoni dokumentumokra hivatkozik az orosz hadsereg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Megerősítették az amerikai hírszerzés közzétett anyagai, hogy az Ukrajna területén működő biológiai laboratóriumokat az Egyesült Államok költségvetéséből finanszírozták és hogy halálos kórokozókat tanulmányoztak bennük, jelentette ki Alekszandr Rtyiscsev vezérőrnagy az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka pénteken Moszkvában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 19. 19:32
Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE Forrás: GPR
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rtyiscsev hivatali elődje, Igor Kirillov altábornagy 2024. december 17-én robbantásos merénylet áldozata lett. Ennek végrehajtóját, Ahmadzson Kurbonov üzbég állampolgárt, aki bevallotta, hogy az ukrán titkosszolgálat megbízásából cselekedett, január 21-én Moszkvában egy katonai bíróság életfogytiglanra ítélte. Gabbard bejelentését követően az ukrán külügyminisztérium a DNI állításait az országban finanszírozott biolaborokról alaptalannak nevezte.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

A fideszes tábor „kollektív bűnössége” és a Tisza-dekrétumok

Bánó Attila avatarja

Egyre több jele van annak, hogy a miniszterelnök politikai magatartása nemcsak az ellenfelekben, hanem saját táborának józanabb köreiben is visszatetszést kelt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.