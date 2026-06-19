Rtyiscsev hivatali elődje, Igor Kirillov altábornagy 2024. december 17-én robbantásos merénylet áldozata lett. Ennek végrehajtóját, Ahmadzson Kurbonov üzbég állampolgárt, aki bevallotta, hogy az ukrán titkosszolgálat megbízásából cselekedett, január 21-én Moszkvában egy katonai bíróság életfogytiglanra ítélte. Gabbard bejelentését követően az ukrán külügyminisztérium a DNI állításait az országban finanszírozott biolaborokról alaptalannak nevezte.
Ukrán biolaborok: Washingtoni dokumentumokra hivatkozik az orosz hadsereg
Megerősítették az amerikai hírszerzés közzétett anyagai, hogy az Ukrajna területén működő biológiai laboratóriumokat az Egyesült Államok költségvetéséből finanszírozták és hogy halálos kórokozókat tanulmányoztak bennük, jelentette ki Alekszandr Rtyiscsev vezérőrnagy az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka pénteken Moszkvában.
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