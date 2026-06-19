Vége a sérthetetlenség mítoszának: Volodimir Zelenszkij a saját csapdájának foglya lett

A hadsereg élelmezési és beszerzési botrányai, valamint a humanitárius segélyek visszaélései pedig rávilágítottak arra, hogy a Zelenszkij által ígért korrupcióellenes harc kudarcot vallott. Az ukránok 70 százaléka szerint a korrupció az egyik legnagyobb belső veszély, amely közvetlenül hátráltatja a háborús erőfeszítéseket.

A kényszersorozások sem oldották meg Ukrajna problémáit a fronton (Fotó: YEVHEN KOTENKO / NurPhoto)

A diplomáciai csapda

Zelenszkij külső megítélése is megváltozott. A Trump-adminisztráció pragmatikus, üzletszerű hozzáállása – amely a közelmúltban az amerikai–iráni paktumot is tető alá hozta – éles ellentétben áll Kijev merev álláspontjával. Kritikusai szerint az ukrán elnök a saját retorikájának foglyává vált. Éveken át azt sulykolta a lakosságba, hogy a háború egyetlen elfogadható lezárása az 1991-es határok (beleértve a Krím) fegyveres visszafoglalása. Mivel a katonai realitások és a nyugati fegyverszállítások akadozása ezt ma már szinte teljesen lehetetlenné teszik, Zelenszkij képtelen irányt váltani.

Ha enged a nemzetközi nyomásnak és elfogad egy területvesztéssel járó fegyverszünetet, a hazai radikálisok és a veterán szervezetek azonnal hazaárulással fogják vádolni. Ha viszont továbbra is makacsul elutasítja a kompromisszumot, azt kockáztatja, hogy Washington és Európa teljesen elzárja a pénz- és fegyvercsapokat, ami az ország teljes összeomlásához vezetne.

Ukrajnában a hadiállapot miatt hivatalosan nem lehet választásokat tartani. Az ellenzék azonban azzal vádolja az elnököt, hogy a háborús helyzetet ürügyként használja saját mandátumának korlátlan meghosszabbítására, mivel pontosan tudja, hogy egy tiszta, demokratikus megmérettetésen ma már elbukna. A háború utáni Ukrajna képe egyre sötétebb belpolitikai csatározásokat vetít előre. Zelenszkij már nem az a megkérdőjelezhetetlen nemzeti hős, aki 2022-ben volt. A felmérések arra világítanak rá, hogy sokkal inkább egy olyan politikai vezetőként tekintenek rá, aki a hatalom megtartása érdekében kész feláldozni a belső pluralizmust.