Ukrajnaorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Vége a sérthetetlenség mítoszának: Volodimir Zelenszkij a saját csapdájának foglya lett

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Miközben Volodimir Zelenszkij a nyugati médiában továbbra is a demokrácia és a megalkuvás nélküli ellenállás tévedhetetlen ikonjaként jelenik meg, az ukrán hátországban egyre fojtogatóbbá válik a politikai feszültség. Az elnök mögül fokozatosan elfogy a levegő.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 19. 20:11
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már nem hős
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már nem hős Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
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A hadsereg élelmezési és beszerzési botrányai, valamint a humanitárius segélyek visszaélései pedig rávilágítottak arra, hogy a Zelenszkij által ígért korrupcióellenes harc kudarcot vallott. Az ukránok 70 százaléka szerint a korrupció az egyik legnagyobb belső veszély, amely közvetlenül hátráltatja a háborús erőfeszítéseket.

A kényszersorozások sem oldották meg Ukrajna problémáit a fronton (Fotó: YEVHEN KOTENKO / NurPhoto)
A kényszersorozások sem oldották meg Ukrajna problémáit a fronton (Fotó: YEVHEN KOTENKO / NurPhoto)

A diplomáciai csapda

Zelenszkij külső megítélése is megváltozott. A Trump-adminisztráció pragmatikus, üzletszerű hozzáállása – amely a közelmúltban az amerikai–iráni paktumot is tető alá hozta – éles ellentétben áll Kijev merev álláspontjával. Kritikusai szerint az ukrán elnök a saját retorikájának foglyává vált. Éveken át azt sulykolta a lakosságba, hogy a háború egyetlen elfogadható lezárása az 1991-es határok (beleértve a Krím) fegyveres visszafoglalása. Mivel a katonai realitások és a nyugati fegyverszállítások akadozása ezt ma már szinte teljesen lehetetlenné teszik, Zelenszkij képtelen irányt váltani.

Ha enged a nemzetközi nyomásnak és elfogad egy területvesztéssel járó fegyverszünetet, a hazai radikálisok és a veterán szervezetek azonnal hazaárulással fogják vádolni. Ha viszont továbbra is makacsul elutasítja a kompromisszumot, azt kockáztatja, hogy Washington és Európa teljesen elzárja a pénz- és fegyvercsapokat, ami az ország teljes összeomlásához vezetne.

Ukrajnában a hadiállapot miatt hivatalosan nem lehet választásokat tartani. Az ellenzék azonban azzal vádolja az elnököt, hogy a háborús helyzetet ürügyként használja saját mandátumának korlátlan meghosszabbítására, mivel pontosan tudja, hogy egy tiszta, demokratikus megmérettetésen ma már elbukna. A háború utáni Ukrajna képe egyre sötétebb belpolitikai csatározásokat vetít előre. Zelenszkij már nem az a megkérdőjelezhetetlen nemzeti hős, aki 2022-ben volt. A felmérések arra világítanak rá, hogy sokkal inkább egy olyan politikai vezetőként tekintenek rá, aki a hatalom megtartása érdekében kész feláldozni a belső pluralizmust.

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