Rendkívüli

Magyar Péter benyújtotta a legújabb alaptörvény-módosítást, eddig számol Sulyok Tamás mandátumával

Rendkívüli

„Nem fogtok minket eltiporni!” – óriási feszültség és utcai zavargások közepette választották újra az AfD elnökeit + videó

AfDantifa tüntetésNémetország

„Nem fogtok minket eltiporni!” – óriási feszültség és utcai zavargások közepette választották újra az AfD elnökeit + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Puskaporos hangulatban vette kezdetét ma a németországi Erfurtban az Alternatíva Németországért (AfD) kétnapos országos pártkongresszusa. Miközben a rendezvény helyszínén a küldöttek éppen tisztújítást tartottak, a falakon kívül valóságos ostromállapot alakult ki.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 04. 16:03
Fotó: SEBASTIAN WILLNOW Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alice Weidel még ennél is keményebb hangnemet ütött meg, és beszédét közvetlenül a csarnok előtt dühöngő tüntetőknek címezte. 

Nem fogtok minket eltiporni! Épp ellenkezőleg: minél jobban támadtok, mi annál nagyobbak és erősebbek leszünk! Mi vagyunk Németország új néppártja

– fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy az AfD tagsága rohamosan növekszik: rövid idő alatt 50 ezerről 75 ezerre ugrott a taglétszám, és hamarosan átlépik a 100 ezres álomhatárt. 

Alice Weidel és Tino Chrupalla vezeti tovább az AfD-t az ősz tartományi választások alatt is (Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA)
Alice Weidel és Tino Chrupalla vezeti tovább az AfD-t az ősz tartományi választások alatt is (Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA)

Nincs széthúzás az AfD-ben, de mások az erőviszonyok

Bár az AfD kettős társelnöki rendszerben működik, így Weidelnek és Chrupallának sem kellett aggódnia, érdemes megfigyelni a szavazást eredményét, ami jól mutatja a párton belüli erőviszonyokat. Alice Weidel megerősödött az előző konkresszus óta és látványos győzelmet aratott, a delegáltak 81,31 százaléka szavazott neki bizalmat. Ezzel szemben Tino Chrupalla támogatottsága visszaesett a párton belül: elnök maradt ugyan, de a a szavazatok mindössze 70,05 százalékát szerezte meg, ami komoly figyelmeztetés és visszaesés a két évvel ezelőtti eredményéhez képest.

A türingiai tartományi fővárosban zajló pártkongresszus egyébként holnapig tart. A vezetőség további tizenkét tisztségéről is szavaznak. Több pozícióra is több jelölt pályázik. Egyes esetekben ugyanazon tartományi szervezetből származó AfD-politikusok szállnak szembe egymással.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekmomentum

A szellem kiszabadult a palackból

Sitkei Levente avatarja

Fekete-Győr András felháborodott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.