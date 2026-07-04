„Nem fogtok minket eltiporni!” – óriási feszültség és utcai zavargások közepette választották újra az AfD elnökeit + videó

Alice Weidel még ennél is keményebb hangnemet ütött meg, és beszédét közvetlenül a csarnok előtt dühöngő tüntetőknek címezte.

Nem fogtok minket eltiporni! Épp ellenkezőleg: minél jobban támadtok, mi annál nagyobbak és erősebbek leszünk! Mi vagyunk Németország új néppártja

– fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy az AfD tagsága rohamosan növekszik: rövid idő alatt 50 ezerről 75 ezerre ugrott a taglétszám, és hamarosan átlépik a 100 ezres álomhatárt.

Alice Weidel és Tino Chrupalla vezeti tovább az AfD-t az ősz tartományi választások alatt is (Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA)

Nincs széthúzás az AfD-ben, de mások az erőviszonyok

Bár az AfD kettős társelnöki rendszerben működik, így Weidelnek és Chrupallának sem kellett aggódnia, érdemes megfigyelni a szavazást eredményét, ami jól mutatja a párton belüli erőviszonyokat. Alice Weidel megerősödött az előző konkresszus óta és látványos győzelmet aratott, a delegáltak 81,31 százaléka szavazott neki bizalmat. Ezzel szemben Tino Chrupalla támogatottsága visszaesett a párton belül: elnök maradt ugyan, de a a szavazatok mindössze 70,05 százalékát szerezte meg, ami komoly figyelmeztetés és visszaesés a két évvel ezelőtti eredményéhez képest.

A türingiai tartományi fővárosban zajló pártkongresszus egyébként holnapig tart. A vezetőség további tizenkét tisztségéről is szavaznak. Több pozícióra is több jelölt pályázik. Egyes esetekben ugyanazon tartományi szervezetből származó AfD-politikusok szállnak szembe egymással.