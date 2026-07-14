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Vége a privát üzeneteknek – itt van minden, amit az EU-s Chat Control törvényről tudni kell

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Gondolt már arra, hogy miközben jóéjt-üzenetet küld a párjának, vagy egy családi fotót oszt meg a privát csevegésben, valójában egy láthatatlan algoritmus is ott ül a szobában? Nem egy disztópikus sci-fi forgatókönyvéről van szó, hanem az Európai Unió egyik legvitatottabb jogszabály-módosításáról. A köznyelvben csak Chat Control néven emlegetett megfigyelési csomag legújabb felvonása a napokban lépett életbe, és alapjaiban rengetheti meg a digitális szabadságjogainkat.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 14. 5:55
Az EU nemes köntösbe bújtatta a legújabb elhibázott döntését a Chat Controllal
Az EU nemes köntösbe bújtatta a legújabb elhibázott döntését a Chat Controllal Fotó: MALIN WUNDERLICH Forrás: DPA
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A törvény mögött álló Európai Bizottság és a támogató tagállamok érvelése érzelmi alapokon nyugszik, és nehéz vele nyíltan vitatkozni anélkül, hogy az ember ne tűnne érzéketlennek. Ylva Johansson korábbi belügyi biztos, a törvény egyik fő arca korábban úgy nyilatkozott, hogy

a gyermekek védelme az online térben alapvető kötelességünk, és a technológiai cégek nem biztosíthatnak olyan sötét sarkokat a platformjaikon, ahol a ragadozók észrevétlenül tevékenykedhetnek.

A támogatók szerint az online tér a gyermekragadozók melegágyává vált, az illegális anyagok terjedését csak úgy lehet megállítani, ha magát a terjesztési csatornát ellenőrzik.

A brüsszeli döntéshozók emellett úgy vélik, hogy a techóriások nem bújhatnak a titkosítás mögé. Ha megvan a technológiájuk a spamek kiszűrésére, akkor a bűncselekmények felderítésére is kötelezni kell őket.

A szándék papíron nemes, eddig minden értelmes emberi lény egyetért ezzel. Ki ne akarná megvédeni a gyermekeket? A probléma ott kezdődik, hogy az eszköz, amit ehhez választottak, aránytalan, hatástalan és végzetes a szabad társadalmakra nézve.

Elvileg a gyermekvédelem a célja a Chat Controlnak, de a törvénycsomag a valóságban nem védi meg a fiatalokat (Fotó: ELISA SCHU / DPA)
Elvileg a gyermekvédelem a célja a Chat Controlnak, de a törvénycsomag a valóságban nem védi meg a fiatalokat (Fotó: ELISA SCHU / DPA)

Miért elhibázott és diktatórikus a Chat Control? A kritikusok igazsága

Ha közelebbről megvizsgáljuk a törvénycsomag mechanizmusát, azonnal kibújik a szög a zsákból. Ez nem gyermekvédelem, hanem a totális kontroll főpróbája. 

1. Vélelmezett bűnösség: mindenki gyanúsított

A bírálók azzal érvelnek, hogy a nyugati jogrendszer alapköve az ártatlanság vélelme, a Chat Control pedig ezt teljesen megfordítja. Azzal, hogy minden egyes állampolgár minden egyes elküldött üzenetét, családi fotóját és privát gondolatát mesterséges intelligenciával vizsgáltatják át, az EU mindenkit potenciális bűnözőként kezel. Ez a fajta preventív, tömeges megfigyelés a XX. század legrosszabb emlékű diktatúráit idézi, ahol a falaknak is fülük volt. Szerintük nem létezhet szabad társadalom ott, ahol a polgárok magánélete állandó állami megfigyelés tárgya.

2. A titkosítás és a biztonság teljes megsemmisítése

Nem létezik olyan, hogy biztonságos hátsó ajtó. Meredith Whittaker, a Signal Alapítvány elnöke határozottan kijelentette, hogy a Signal inkább kivonul az európai piacról, de nem fogja szándékosan gyengíteni a titkosítását: 

A titkosítás vagy működik mindenkinél, vagy senkinél sem. Ha létrehozunk egy kiskaput, azt a kiberbűnözők és a diktatórikus államok is másodpercek alatt meg fogják találni.

Hozzátette, hogy a digitális bankolás, a kritikus infrastruktúra és a mindennapi kommunikáció biztonsága omlik össze, ha szándékosan sebezhetővé tesszük a rendszereinket.

3. A téves riasztások és a tönkretett életek

A kritikus azt is felróják a Chat Control ellen, hogy a mesterséges intelligencia nem tévedhetetlen. Tanulmányok kimutatták, hogy a szűrő algoritmusok rengeteg téves riasztást generálnak. Egy ártatlan tengerparti babafotó, amit a nagyszülőknek küldenek el, vagy egy orvosi célú kép azonnal beindíthatja a gépezetet. Mire a hatóságok rájönnek, hogy tévedés történt, az illető magánélete, karrierje és mentális egészsége már romokban heverhet a megalázó rendőrségi vizsgálatok miatt.

4. A valódi bűnözők nevetnek a markukba

A törvényt elutasítók úgy vélik, a legfelháborítóbb az egészben, hogy a Chat Control pont a valódi bűnözőket nem fogja megállítani. A szervezett bűnözés és a pedofil hálózatok nem a lakossági Facebook Messengeren vagy WhatsAppon kommunikálnak. Ők saját, zárt, decentralizált hálózatokat, nyílt forráskódú titkosítási eszközöket és a Darknetet használják. A törvény így kizárólag a gyanútlan, törvénytisztelő átlagpolgárokat fogja megfosztani a magánéletüktől, miközben a valódi ragadozók érintetlenek maradnak.

 

Búcsút inthetünk a privát üzeneteinknek (Fotó: FERNANDO GUTIERREZ-JUAREZ / DPA)
Búcsút inthetünk a privát üzeneteinknek (Fotó: FERNANDO GUTIERREZ-JUAREZ / DPA)

Botrányos szavazás az Európai Parlamentben

Hogy mennyire nincs társadalmi és demokratikus legitimációja a kezdeményezésnek, azt jól mutatják a legutóbbi brüsszeli szavazás botrányos körülményei. A Chat Control 1.0 meghosszabbításáról szóló szavazáson az európai parlamenti képviselők többsége – számszerűen 314 képviselő 276 ellenében – elutasította a javaslatot

A józan ész azt diktálná, hogy ha a többség nemet mond egy törvényre, az elbukik. Az Európai Parlament bürokratikus eljárásrendje azonban tartogatott egy csavart: a belső szabályzat szerint a javaslat megsemmisítéséhez nem a jelen lévő képviselők többségére, hanem a parlament teljes létszámának abszolút többségére (361 szavazatra) lett volna szükség.

Mivel a hiányzók és a tartózkodók miatt ez a bűvös 361-es szám nem jött össze, a nyílt, többségi elutasítás ellenére a törvény procedurális kiskapun átcsúszva hatályba lépett 2028 áprilisáig. Ha egy demokráciában a többségi „nem” szavazat ellenére is át lehet nyomni egy tömeges megfigyelési törvényt, ott komoly strukturális és morális problémák vannak.

Mi a megoldás? Hogyan védhetjük meg magunkat?

A kritikusok felhívták a figyelmet arra, hogy nem kell belenyugodnunk abba, hogy a privát szféránk a múlté. Amíg a Chat Control 2.0-s verzióját – amely a végpontok közötti titkosítást is célozza – sikerül politikai és jogi úton blokkolni, addig van mozgástere az embereknek. A Signal és a WhatsApp a jelenlegi szabályozás szerint mentesül az önkéntes szkennelés alól, ezért azt javasolják, hogy kerüljék a Meta Messengert vagy a hagyományos SMS-eket a szenzitív beszélgetésekhez.

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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