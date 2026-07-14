Vége a privát üzeneteknek – itt van minden, amit az EU-s Chat Control törvényről tudni kell

A törvény mögött álló Európai Bizottság és a támogató tagállamok érvelése érzelmi alapokon nyugszik, és nehéz vele nyíltan vitatkozni anélkül, hogy az ember ne tűnne érzéketlennek. Ylva Johansson korábbi belügyi biztos, a törvény egyik fő arca korábban úgy nyilatkozott, hogy

a gyermekek védelme az online térben alapvető kötelességünk, és a technológiai cégek nem biztosíthatnak olyan sötét sarkokat a platformjaikon, ahol a ragadozók észrevétlenül tevékenykedhetnek.

A támogatók szerint az online tér a gyermekragadozók melegágyává vált, az illegális anyagok terjedését csak úgy lehet megállítani, ha magát a terjesztési csatornát ellenőrzik.

A brüsszeli döntéshozók emellett úgy vélik, hogy a techóriások nem bújhatnak a titkosítás mögé. Ha megvan a technológiájuk a spamek kiszűrésére, akkor a bűncselekmények felderítésére is kötelezni kell őket.

A szándék papíron nemes, eddig minden értelmes emberi lény egyetért ezzel. Ki ne akarná megvédeni a gyermekeket? A probléma ott kezdődik, hogy az eszköz, amit ehhez választottak, aránytalan, hatástalan és végzetes a szabad társadalmakra nézve.

Elvileg a gyermekvédelem a célja a Chat Controlnak, de a törvénycsomag a valóságban nem védi meg a fiatalokat (Fotó: ELISA SCHU / DPA)

Miért elhibázott és diktatórikus a Chat Control? A kritikusok igazsága

Ha közelebbről megvizsgáljuk a törvénycsomag mechanizmusát, azonnal kibújik a szög a zsákból. Ez nem gyermekvédelem, hanem a totális kontroll főpróbája.

1. Vélelmezett bűnösség: mindenki gyanúsított

A bírálók azzal érvelnek, hogy a nyugati jogrendszer alapköve az ártatlanság vélelme, a Chat Control pedig ezt teljesen megfordítja. Azzal, hogy minden egyes állampolgár minden egyes elküldött üzenetét, családi fotóját és privát gondolatát mesterséges intelligenciával vizsgáltatják át, az EU mindenkit potenciális bűnözőként kezel. Ez a fajta preventív, tömeges megfigyelés a XX. század legrosszabb emlékű diktatúráit idézi, ahol a falaknak is fülük volt. Szerintük nem létezhet szabad társadalom ott, ahol a polgárok magánélete állandó állami megfigyelés tárgya.