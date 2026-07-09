Drámai eszkaláció Irán partjainál

Iránban megszűnt a vasúti összeköttetés Teherán és Meshed városa között az amerikai támadások következtében. Utóbbi városban fogják néhány óra múlva eltemetni Ali Hamenei február végén légicsapásban meghalt ajatollahot, Irán korábbi legfőbb vezetőjét. A síita főpapot milliók kísérték utolsó útjára, a fővárosból a síita szent helyekre vitték a koporsóját, szerdán az iraki Nedzsefben tudtak elbúcsúzni tőle a hívek.

Borítókép: Hajók várakoznak a Hormuzi-szorosnál (Fotó: AFP)