Drámai eszkaláció Irán partjainál

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Legalább kilencven különböző célpontot támadott szerdáról csütörtökre virradóan az amerikai hadsereg Iránban, jelentette az amerikai központi katonai parancsnokság (CENTCOM). A csapásokat válasznak szánták arra, hogy Irán korábban kereskedelmi hajókat vett célba a Hormuzi-szorosnál. Irán azonnal válaszolt térségbeli országok elleni támadásokkal.

2026. 07. 09. 8:40
A Hormuzi-szoros Fotó: - Forrás: AFP
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Iránban megszűnt a vasúti összeköttetés Teherán és Meshed városa között az amerikai támadások következtében. Utóbbi városban fogják néhány óra múlva eltemetni Ali Hamenei február végén légicsapásban meghalt ajatollahot, Irán korábbi legfőbb vezetőjét. A síita főpapot milliók kísérték utolsó útjára, a fővárosból a síita szent helyekre vitték a koporsóját, szerdán az iraki Nedzsefben tudtak elbúcsúzni tőle a hívek.

Borítókép: Hajók várakoznak a Hormuzi-szorosnál (Fotó: AFP)

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