Több százezer ember búcsúzik az iráni legfelsőbb vezetőtől + galéria

Hamenei koporsója kedden este érkezett meg Nedzsef nemzetközi repülőterére, ahol Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök, magas rangú tisztviselők és vallási személyiségek vettek részt a hivatalos fogadáson. Maszúd Peszeskján iráni elnök és az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnokai szintén részt vettek a menetben. A holttestet végül Meshedben helyezik végső nyugalomra július 9-én. A korábbi legfőbb vezető február 28-án halt meg légicsapás következtében.