Hamenei koporsója kedden este érkezett meg Nedzsef nemzetközi repülőterére, ahol Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök, magas rangú tisztviselők és vallási személyiségek vettek részt a hivatalos fogadáson. Maszúd Peszeskján iráni elnök és az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnokai szintén részt vettek a menetben. A holttestet végül Meshedben helyezik végső nyugalomra július 9-én. A korábbi legfőbb vezető február 28-án halt meg légicsapás következtében.
Több százezer ember búcsúzik az iráni legfelsőbb vezetőtől + galéria
Folytatódik Ali Hamenei Irán korábbi legfelsőbb vezetőjének temetési menete. A hatóságok szerint 15-20 millió ember vesz részt a meneten, a vasárnapig tartó szertartássorozaton, amelyek Irán és Irak számos városában zajlanak.
Borítókép: Ali Hamanei temetési menete (Fotó: AFP)
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