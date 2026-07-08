IránIrakAli Hamenei

Több százezer ember búcsúzik az iráni legfelsőbb vezetőtől + galéria

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Folytatódik Ali Hamenei Irán korábbi legfelsőbb vezetőjének temetési menete. A hatóságok szerint 15-20 millió ember vesz részt a meneten, a vasárnapig tartó szertartássorozaton, amelyek Irán és Irak számos városában zajlanak.

Magyar Nemzet
2026. 07. 08. 20:29
Irán legfelsőbb vezetőjének temetési menete Fotó: KARAR ESSA Forrás: ANADOLU
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Hamenei koporsója kedden este érkezett meg Nedzsef nemzetközi repülőterére, ahol Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök, magas rangú tisztviselők és vallási személyiségek vettek részt a hivatalos fogadáson. Maszúd Peszeskján iráni elnök és az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnokai szintén részt vettek a menetben. A holttestet végül Meshedben helyezik végső nyugalomra július 9-én. A korábbi legfőbb vezető február 28-án halt meg légicsapás következtében.

Borítókép: Ali Hamanei temetési menete (Fotó: AFP)

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Bayer Zsolt
idezojelekmagyar peter

Jaj de ciki!

Bayer Zsolt avatarja

És mennyire érthető...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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