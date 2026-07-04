Irán búcsút vesz az ajatollahtól

Ali Motahari, az iráni parlament korábbi elnöke a Press TV iráni hírtelevíziónak nyilatkozva méltatta az ajatollah megtörhetetlen ellenállását nemzetközi színtéren, amely szerinte megerősítette Iránt.
A korábbi politikus megemlítette az ajatollah vallási határozatát, amely alapján tilos nukleáris fegyvert létrehozni.
Szerinte ezt alapos vallásjogi vizsgálat után nyilatkoztatta ki az ajatollah. Hozzátette, Irán és a iszlám forradalom valódi ereje nem katonai képességekben rejlik, hanem ideológiai, intellektuális és erkölcsi alapjaiban. „A mi erőnk nem egy atombomba. Nem akarunk atombombához jutni” – szögezte le, hozzátéve, Iránt nem tudták megtörni a háborúval, Amerika pedig számos kérdésben visszavonulót fújt a kiegyezés alapját képező iszlámábádi megállapodásban.
Szomorú emlékek. Iránban mindig július 3-án emlékeznek meg az Iran Air 655-ös járatának 1988-as lelövéséről. Ezt a gépet egy amerikai hadihajó, a USS Vincennes lőtte le, az utólagos vizsgálatok szerint tévedésből, összetévesztve az utasszállítót egy iráni F–14-es harci repülővel. A katasztrófában 290 ember, köztük 65 gyerek halt meg. Irán bocsánatkérést követelt Washingtontól, ám hiába. De Ronald Reagan elnök jegyzékben fejezte ki mély szomorúságát, s kártérítést is fizettek a felelősség elismerése nélkül. A USS Vincennes később katonai elismerésben részesült misszióját követően, a méltatásban nem szerepel említés szintjén sem a tragikus esemény.
Borítókép: Ali Hamenei ajatollah koporsója (Fotó: Reuters/Mohammed Salem)
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