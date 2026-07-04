Irán búcsút vesz az ajatollahtól

Szomorú emlékek. Iránban mindig július 3-án emlékeznek meg az Iran Air 655-ös járatának 1988-as lelövéséről. Ezt a gépet egy amerikai hadihajó, a USS Vincennes lőtte le, az utólagos vizsgálatok szerint tévedésből, összetévesztve az utasszállítót egy iráni F–14-es harci repülővel. A katasztrófában 290 ember, köztük 65 gyerek halt meg. Irán bocsánatkérést követelt Washingtontól, ám hiába. De Ronald Reagan elnök jegyzékben fejezte ki mély szomorúságát, s kártérítést is fizettek a felelősség elismerése nélkül. A USS Vincennes később katonai elismerésben részesült misszióját követően, a méltatásban nem szerepel említés szintjén sem a tragikus esemény.