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Irán búcsút vesz az ajatollahtól

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Tizenöt-húsz millió gyászolót és magas rangú külföldi delegációkat vár az iráni kormány Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásaira, amelyek tegnap kezdődtek meg, és két ország számos pontján legalább egy hétig tartanak. Irán óva intette Amerikát attól, hogy a szertartások idején újabb csapást mérjen a gyászoló országra.

Sitkei Levente
2026. 07. 04. 5:55
Fotó: Mohammed Salem Forrás: REUTERS
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Ali Motahari, az iráni parlament korábbi elnöke a Press TV iráni hírtelevíziónak nyilatkozva méltatta az ajatollah megtörhetetlen ellenállását nemzetközi színtéren, amely szerinte megerősítette Iránt.

 A korábbi politikus megemlítette az ajatollah vallási határozatát, amely alapján tilos nukleáris fegyvert létrehozni. 

Szerinte ezt alapos vallásjogi vizsgálat után nyilatkoztatta ki az ajatollah. Hozzátette, Irán és a iszlám forradalom valódi ereje nem katonai képességekben rejlik, hanem ideológiai, intellektuális és erkölcsi alapjaiban. „A mi erőnk nem egy atombomba. Nem akarunk atombombához jutni” – szögezte le, hozzátéve, Iránt nem tudták megtörni a háborúval, Amerika pedig számos kérdésben visszavonulót fújt a kiegyezés alapját képező iszlámábádi megállapodásban.

Szomorú emlékek. Iránban mindig július 3-án emlékeznek meg az Iran Air 655-ös járatának 1988-as lelövéséről. Ezt a gépet egy amerikai hadihajó, a USS Vincennes lőtte le, az utólagos vizsgálatok szerint tévedésből, összetévesztve az utasszállítót egy iráni F–14-es harci repülővel. A katasztrófában 290 ember, köztük 65 gyerek halt meg. Irán bocsánatkérést követelt Washingtontól, ám hiába. De Ronald Reagan elnök  jegyzékben fejezte ki mély szomorúságát, s kártérítést is fizettek a felelősség elismerése nélkül. A USS Vincennes később katonai elismerésben részesült misszióját követően, a méltatásban nem szerepel említés szintjén sem a tragikus esemény.

 

Borítókép: Ali Hamenei ajatollah koporsója (Fotó: Reuters/Mohammed Salem)

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