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Azt hitte, vége az őrült, pusztító időjárásnak? Az El Nino további meglepetéseket tartogat számunkra is

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Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) komoly figyelmeztetést adott ki: a következő hónapokban világszerte drasztikusan megugrik a hőhullámok, a hirtelen lezúduló szuperviharok és az extrém időjárási helyzetek száma. A háttérben egy jól ismert, de most különösen felerősödő éghajlati jelenség, az El Nino áll, amely valóságos globális hősugárzóként fűti be a bolygónkat. Mit jelent ez a mindennapjainkra nézve, és miért dőlnek meg sorra a melegrekordok? Mit várhatunk Magyarországon a következő hónapokban?

Odrobina Kristóf
2026. 07. 04. 10:02
Európát is letarolja az El Nino hatása, még szélsőségesebb időjárás vár ránk ősszel
Európát is letarolja az El Nino hatása, még szélsőségesebb időjárás vár ránk ősszel Fotó: ALAIN PITTON Forrás: NurPhoto
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Senkit sem kímél a forróság a hőkupola alatt (Fotó: OCTAVIO JONES / AFP)
Senkit sem kímél a forróság a hőkupola alatt (Fotó: OCTAVIO JONES / AFP)

Magyarország több ezer kilométerre fekszik a trópusi Csendes-óceántól, így az El Nino közvetlenül nem tud idefújni a meleg levegőjéből. Azonban a természetben minden mindennel összefügg. A trópusi plusz energia az ősz folyamán teljesen átírja az északi félteke nagy légáramlatait, köztük a kontinensünk időjárását irányító futóáramlást (jet stream) is. Az eddigi megfigyelések szerint az El Nino hatására a késő őszi hónapokban (különösen novembertől) Észak-Európa és Skandinávia az átlagosnál szárazabbá és hűvösebbé válik. Ezzel szemben Dél-Európában és a Földközi-tenger térségében rendkívül aktívvá válik a ciklonképződés. Ez azt jelenti, hogy a mediterrán régióra átlagon felüli csapadék, viharok és komoly esőzések várnak.

Közép-Európa és azon belül Magyarország pontosan a két zóna (a száraz északi és a viharos déli) találkozásánál helyezkedik el, ezért a mi helyzetünk kifejezetten érdekes.

Amikor a klíma a hűvös La Nina fázisból az El Nino állapotba lép át – pontosan úgy, ahogy most, 2026-ban történik –, a magyarországi téli és késő őszi csapadék mennyisége kimutathatóan megnövekszik. Mivel azonban a melegedő tendencia is erős, ez a csapadék nagy valószínűséggel nem hó, hanem tartós, áztató eső formájában érkezik majd.

Amíg azonban nem érkezik meg az igazi őszies időjárás, további hőkupolák és brutális szárazság sújthatja majd a térségünket.

Képzeljünk el egy fazekat, amire főzés közben rátesszük a fedőt. A hőkupola lényegében egy olyan magas nyomású légköri zóna (anticiklon), amely a meleg levegőt a földfelszín közelébe szorítja, lefelé préseli, és nem engedi eltávozni. Ez a bezárt levegő a süllyedés hatására még tovább melegszik, miközben a felhőket és a szeleket teljesen kisöpri a térségből. Mivel az El Nino alaposan felkorbácsolja a globális légáramlatokat, ezek a hőkupolák ősszel sokkal makacsabbak lesznek: nem mozdulnak, napokig vagy akár hetekig jelen vannak Európa, így a Kárpát-medence felett is.

 

Még nincs vége, elviselhetetlen hőségre kell számítani kora ősszel is (Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Még nincs vége, elviselhetetlen hőségre kell számítani kora ősszel is (Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Bár a hazai időjárást közvetlenül az európai légtömegek mozgatják, az El Nino jelenléte miatt megnő az esélye annak, hogy egyes időjárási frontok beragadnak a Kárpát-medencébe. Ez annyit tesz, hogy ha jön egy esős zóna, az napokig a térségünk felett maradhat, villámárvizeket vagy komoly belvizeket okozva.

A mezőgazdaságnak fáj a legjobban az El Nino

Bár az enyhe ősz és tél elsőre jól hangzik, mert kevesebbet kell költeni a fűtésre, a hazai agrárium számára ez komoly figyelmeztetés. A talajok vízháztartása szempontjából a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű őszi eső nem tud rendesen hasznosulni, egyszerűen lefolyik vagy elmossa a termőföldet. Ráadásul a fagyok elmaradása miatt a kártevők és a növényi betegségek simán túlélik a telet, ami a következő évben óriási pusztítást végezhet a földeken. A magyar gazdáknak a jövőben emiatt egyre inkább át kell állniuk a tudatos vízvisszatartásra és a szárazságtűrő növények termesztésére. 

A mezőgazdaságra kifejezetten komoly veszélyt jelent az El Nino hatása (Fotó: SARAH TETAUD / AFP)
A mezőgazdaságra kifejezetten komoly veszélyt jelent az El Nino hatása (Fotó: SARAH TETAUD / AFP)

Hogyan védekezhetünk?

A tartós hőség nemcsak kellemetlen, de az egészségre is közvetlen veszélyt jelent, különösen az idősekre, a szív- és érrendszeri betegekre, valamint a gyermekekre.

A szakértők azt javasolják, hogy a kritikus, 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint maradjunk hűvös helyen, fogyasszunk a szokásosnál jóval több folyadékot (tiszta vizet, ne cukros vagy alkoholos italokat), és figyeljünk oda a környezetünkben élő magányos szomszédokra, rokonokra is. Az El Nino velünk marad az elkövetkező hónapokban, így az extrém időjárási helyzetekre való tudatos felkészülés mostantól az életünk részévé kell, hogy váljon.

 

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