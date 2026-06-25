A NASA szerint tovább erősödik a brutális hőhullámokat hozó idei szuper El Niño

Az El Niño nemcsak forróságot, hanem szélsőséges időjárási eseményeket is okozhat Fotó: Wikimedia Commons

Az El Niño közvetett hatásai Európában a szokásosnál hosszabb és forróbb nyarat, szárazságot, illetve villámárvizeket is okozható heves zivatarokat eredményezhetnek.

Ennek jelei már most is megtapasztalhatók; Spanyolországban megdőlt az évszázados júniusi melegrekord, Magyarországon pedig szintén a júniusi átlaghőmérsékletet jelentősen meghaladó hőmérsékleti értékeket mérnek, lokális rekordokkal.

A műholdas bizonyítékok a csendes-óceáni anomália erősödését mutatják

Az NOAA június 11-i bejelentésében hivatalosan is El Niño jelenséget hirdetett, miután a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén a tengerfelszín hőmérséklete több egymást követő hónapban legalább 0,5 Celsius-fokkal volt az átlag vízhőmérséklet felett.

Eközben a NASA szaktudósai az El Niño egy kiegészítő jelét figyelték meg: a tengerszint megnövekedett magasságú területeit. Amikor az óceán vize felmelegszik, kitágul a térfogata, ami a tenger felszínének megemelkedését okozza, így a vízszint magasságának változása az óceán hőingadozásának megbízható mutatója.

Az El Niño a Csendes-óceán egyenlítői térségében alakul ki Fotó: NOAA

Az egyenlítői Csendes-óceán egyes részein a normálisnál melegebb vízhőmérsékletek és ezzel összefüggésben a tengerszint megemelkedése egyaránt az El Niño jelenségéhez kapcsolódnak.

A friss mérési adatok alapján a NASA szakértői által összeállított térkép a Csendes-óceán középső és keleti részén 2026. június 8-án megfigyelt tengerszint-emelkedési anomáliákat ábrázolja.

A NASA térképe a 2026-os anomáliák jelölésével Fotó: NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL). NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

A grafikán a piros különböző árnyalatai az átlagosnál magasabb tengerszintet jelölik, a normál vízszintet a fehér, az alacsonyabb területeket pedig a kék szín ábrázolja.

Az adatokat a NASA és az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) 2020-ban felbocsátott Sentinel-6 Michael Freilich műholdja gyűjtötte, amiket a NASA Sugárhajtású Laboratóriumának (Jet Propulsion Laboratory, JPL) szaktudósai dolgozták fel.