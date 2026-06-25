A NASA szerint tovább erősödik a brutális hőhullámokat hozó idei szuper El Niño

Az El Niño közvetett hatásai Európában a szokásosnál hosszabb és forróbb nyarat, szárazságot, illetve villámárvizeket is okozható heves zivatarokat eredményezhetnek.
Ennek jelei már most is megtapasztalhatók; Spanyolországban megdőlt az évszázados júniusi melegrekord, Magyarországon pedig szintén a júniusi átlaghőmérsékletet jelentősen meghaladó hőmérsékleti értékeket mérnek, lokális rekordokkal.
A műholdas bizonyítékok a csendes-óceáni anomália erősödését mutatják
Az NOAA június 11-i bejelentésében hivatalosan is El Niño jelenséget hirdetett, miután a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén a tengerfelszín hőmérséklete több egymást követő hónapban legalább 0,5 Celsius-fokkal volt az átlag vízhőmérséklet felett.
Eközben a NASA szaktudósai az El Niño egy kiegészítő jelét figyelték meg: a tengerszint megnövekedett magasságú területeit. Amikor az óceán vize felmelegszik, kitágul a térfogata, ami a tenger felszínének megemelkedését okozza, így a vízszint magasságának változása az óceán hőingadozásának megbízható mutatója.
Az egyenlítői Csendes-óceán egyes részein a normálisnál melegebb vízhőmérsékletek és ezzel összefüggésben a tengerszint megemelkedése egyaránt az El Niño jelenségéhez kapcsolódnak.
A friss mérési adatok alapján a NASA szakértői által összeállított térkép a Csendes-óceán középső és keleti részén 2026. június 8-án megfigyelt tengerszint-emelkedési anomáliákat ábrázolja.
A grafikán a piros különböző árnyalatai az átlagosnál magasabb tengerszintet jelölik, a normál vízszintet a fehér, az alacsonyabb területeket pedig a kék szín ábrázolja.
Az adatokat a NASA és az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) 2020-ban felbocsátott Sentinel-6 Michael Freilich műholdja gyűjtötte, amiket a NASA Sugárhajtású Laboratóriumának (Jet Propulsion Laboratory, JPL) szaktudósai dolgozták fel.
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