El Ninoidőjárásaszályhőhullámforróságszélsőséges időjárás

A NASA szerint tovább erősödik a brutális hőhullámokat hozó idei szuper El Niño

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Az amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) már idén áprilisban jelezte, hogy a csendes-óceáni oszcillációs rendszerben olyan változások észlelhetők, amelyek egy újabb és a korábbiaknál erősebb, úgynevezett szuper El Niño jelenség kialakulását vetítik előre, ami az északi féltekén különösen forró nyarat hozhat. Az amerikai űrkutatási szervezet, a NASA (National Aeronautics and Space Adminsitration) szakértői a műholdas megfigyelési adatok elemzése alapján megerősítették, hogy június elejétől elkezdődött a Csendes-óceán keleti egyenlítői térségében az El Niño kialakulása, ami legalább annyira erős lesz, mint az 1997-ben rendkívüli hőhullámokat okozó jelenség.

Elter Tamás
Forrás: NASA2026. 06. 25. 15:40
Extrém forróság várható az idei nyáron Fotó: AFP/Eurokinissi/Eurokinissi
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Az El Niño nemcsak forróságot, hanem szélsőséges időjárási eseményeket is okozhat  Fotó:   Wikimedia Commons

Az El Niño közvetett hatásai Európában a szokásosnál hosszabb és forróbb nyarat, szárazságot, illetve villámárvizeket is okozható heves zivatarokat eredményezhetnek. 

Ennek jelei már most is megtapasztalhatók; Spanyolországban megdőlt az évszázados júniusi melegrekord, Magyarországon pedig szintén a júniusi átlaghőmérsékletet jelentősen meghaladó hőmérsékleti értékeket mérnek, lokális rekordokkal.

A műholdas bizonyítékok a csendes-óceáni anomália erősödését mutatják

Az NOAA június 11-i bejelentésében hivatalosan is El Niño jelenséget hirdetett, miután a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői részén a tengerfelszín hőmérséklete több egymást követő hónapban legalább 0,5 Celsius-fokkal volt az átlag vízhőmérséklet felett.

 Eközben a NASA szaktudósai az El Niño egy kiegészítő jelét figyelték meg: a tengerszint megnövekedett magasságú területeit. Amikor az óceán vize felmelegszik, kitágul a térfogata, ami a tenger felszínének megemelkedését okozza, így a vízszint magasságának változása az óceán hőingadozásának megbízható mutatója. 

Az El Niño a Csendes-óceán egyenlítői térségében alakul ki  Fotó: NOAA

Az egyenlítői Csendes-óceán egyes részein a normálisnál melegebb vízhőmérsékletek és ezzel összefüggésben a tengerszint megemelkedése egyaránt az El Niño jelenségéhez kapcsolódnak. 

A friss mérési adatok alapján a NASA szakértői által összeállított térkép a Csendes-óceán középső és keleti részén 2026. június 8-án megfigyelt tengerszint-emelkedési anomáliákat ábrázolja.

A NASA térképe a 2026-os anomáliák jelölésével   Fotó: NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL). NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

A grafikán a piros különböző árnyalatai az átlagosnál magasabb tengerszintet jelölik, a normál vízszintet a fehér, az alacsonyabb területeket pedig a kék szín ábrázolja. 

Az adatokat a NASA és az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) 2020-ban felbocsátott Sentinel-6 Michael Freilich műholdja gyűjtötte, amiket a NASA Sugárhajtású Laboratóriumának (Jet Propulsion Laboratory, JPL) szaktudósai dolgozták fel.

Lehet, hogy ez lesz az elmúlt száz év legforróbb nyara

A kialakuló El Niño első előjeleit 2026 tavaszán észlelte a Sentinel-6 műhold, a több száz kilométer széles melegvíz-hullámok, az úgynevezett Kelvin-hullámok megjelenésével, amelyek a nyugati Csendes-óceán keleti részének irányából a keleti partok felé haladtak. A Kelvin-hullámok akkor alakulnak ki, amikor a nyugati egyenlítői Csendes-óceánon meggyengülnak a passzátszelek, majd átmenetileg megfordulnak, és nyugati irányból fújnak. 

A Csendes-óceán északi térségének víztömege 2000 óta egyre nagyobb ütemben melegszik fel    Fotó: ERA5/C3S/ECMWF/BBC

Ennek hatására a meleg felszíni víztömegek keleten feltorlódnak és megnövekszik a felszíni vízréteg vastagsága, nagyobb mélységbe tolva a meleg felszíni és a hűvös mélységi vizek határát, a termoklint, ami gátolja a hideg mélységi vizek feláramlást, amik hűvösebben tartják az amerikai kontinens csendes-óceáni parti vizeit. 

Az óceán felszíne alatti hőfelhalmozódást jól jelzik a tengerszint magasságának emelkedését kimutató műholdas mérések. 

A Sentinel-6 Michael Freilich  űrobszervatórium művészi ábrája   Fotó: NASA

A tengerszint emelkedésének mértéke azt is jelzi, hogy mennyi hő halmozódik fel, illetve tárolódik a felszín alatt. Ez azért számít igen fontos körülménynek, mert amíg egy sekély meleg vízrétegnek nincs nagy hatása az éghajlatra és az időjárásra, de egy nagy, felszín alatti hőtárolónak már igen. 

Severine Fournier, a JPL tengerszint-kutatója és Michael Freilich, a Sentinel-6 helyettes projektkutatója szerint a Csendes-óceán nyugati részén június 8-án uralkodó körülmények hasonlóak voltak az 1997-es állapotokhoz, amikor egy kivételesen erős El Niño jelenség alakult ki, azzal a különbséggel, hogy 2026. június elején kevesebb Kevin-hullámot azonosítottak az 1997-es állapothoz képest.

Megszaporodhat a szélsőséges időjárási események számí is az idei nyáron   Fotó: Popular Science

 A legfrissebb mérési adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy további meleg Kelvin-hullámok közelednek a Csendes-óceán keleti partvidékéhez, 

ami azt jelenti, hogy az El Niño továbbra is erősödik. 

Azt, hogy az aktivitása el fogja-e érni, vagy esetleg meg is haldja az 1997-es rekordot, az az elkövetkező hetek óceánfelszíni aktivitásától függ.  „Egyelőre úgy tűnik, hogy nagy lesz, - nagyobb, mint amilyennek akár még a múlt héten mondtam volna –, de ahhoz, hogy pontosan tudjuk mi fog történni, még több megfigyelésre van szükségünk”- mondja Severine Fournier , a JPL tengerkutatója. 

Az El Niño világszerte szélsőséges időjárási körülményeket okoz   Fotó:  AFP/Logan Abassi

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete már korábban jelezte, hogy az idei nyárra kialakuló El Niño a globális átlaghőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási jelenségek számának megnövekedését hozhatja magával. Ami már most is bizonyosnak látszik, hogy szokatlanul forró nyár elé nézhetünk.

A NASA szakértői megerősítették:

  • hogy a műholdas mérések adatai alapján,
  • a Csendes-óceán keleti térségében jelentős a felszíni vízrétegek felmelegedése,
  • ami nagy arányú hőakkumulációhoz és a hideg mélységi feláramlások átmeneti megszűnéséhez vezethet,
  • mindez pedig biztos jele az idén kialakult El Niño további erősödésének,
  • ami szokatlanul forró nyarat és szélsőséges időjárási eseményeket okozhat az északi féltekén.

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