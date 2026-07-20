A tízezret is meghaladta az eutanáziák száma Hollandiában

Hollandia továbbra is azon kevés országok egyike, amelyek engedélyezik az eutanáziát a kiskorúak számára. Belgium, amely 2002-ben legalizálta a gyakorlatot, és 2014-ben eltörölte a gyermekekre vonatkozó korhatárokat, míg Franciaország nemrégiben jóváhagyott egy asszisztált halálról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az „öngyilkos turizmus” megfékezése.
Borítókép: Illusztréció (Fotó: AFP)
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