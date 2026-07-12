Menedékkérőt védő ügyvéd vagy? Küldd haza, pénzt kapsz!

A kormány válaszul nemcsak a belső szabályozást szigorítja, de nemzetközi együttműködéseket is keres. Görögország tárgyalásokat folytat a líbiai hatóságokkal az embercsempészet visszaszorításáról, és támogatja olyan harmadik országbeli — azaz az Európai Unión kívüli — visszatérési központok létrehozását, ahová az elutasított menedékkérőket szállítanák át.
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A menedékkérők jogi tanácsadását ezentúl államilag kijelölt ügyvédek végzik, akik 250 eurós bónuszt kaphatnak, ha a kérelmező két hónapon belül önkéntesen hazatér – áll a 2026 júliusában bemutatott új görög szabályozásban. A törvény célja az irreguláris migráció visszaszorítása, amely továbbra is súlyos nyomást helyez Görögországra.
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