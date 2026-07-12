Menedékkérőt védő ügyvéd vagy? Küldd haza, pénzt kapsz!

A kormány válaszul nemcsak a belső szabályozást szigorítja, de nemzetközi együttműködéseket is keres. Görögország tárgyalásokat folytat a líbiai hatóságokkal az embercsempészet visszaszorításáról, és támogatja olyan harmadik országbeli — azaz az Európai Unión kívüli — visszatérési központok létrehozását, ahová az elutasított menedékkérőket szállítanák át.