Polgár Juditköztársasági elnökMagyar Péter

Polgár Judit sztorija

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„A Tisza-kormány hatalomra kerülése után alig néhány hónappal Magyar Péter miniszterelnök július 19-én bejelentette, hogy Sulyok Tamás törvénytelen elmozdítását követően felkéri Polgár Juditot az ideiglenes köztársasági elnöki tisztségre az új alkotmány elfogadásáig – írja a Tűzfalcsoport tényfeltáró portál

Magyar Nemzet
2026. 07. 20. 11:55
Polgár Judit Fotó: DIA DIPASUPIL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ez nem Polgár Judit személyes kudarca – hanem a rendszeré, amely ilyen figurákat termel ki és emel fel. Aki azonban most a magyar köztársasági elnököt akarja belőle csinálni a társadalmi párbeszéd teljes mellőzésével, az világosan megmutatja: 

nem a magyar szuverenitást és a magyar emberek akaratát szolgálja, hanem a globális és brüsszeli favorizálás logikáját követi.

Egy szuverén országban a legfontosabb pozíciókat nem hollywoodi filmek, brüsszeli médiumok és Soros-körök által felépített imázs alapján töltik be. Hanem azok kapják, akik a magyar valóságban edződtek meg és hajlandók megvédeni a nemzeti érdeket – nem azok, akiket a nemzetközi globális elit „biztonságosnak” és „használhatónak” ítél.

Polgár Judit sztorija ma erről szól. És ez a sztorija nagyon is árulkodó – zárja sorait a Tűzfalcsoport. 

Borítókép: Polgár Judit (Fotó: AFP)

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