Polgár Judit sztorija

Ez nem Polgár Judit személyes kudarca – hanem a rendszeré, amely ilyen figurákat termel ki és emel fel. Aki azonban most a magyar köztársasági elnököt akarja belőle csinálni a társadalmi párbeszéd teljes mellőzésével, az világosan megmutatja:

nem a magyar szuverenitást és a magyar emberek akaratát szolgálja, hanem a globális és brüsszeli favorizálás logikáját követi.

Egy szuverén országban a legfontosabb pozíciókat nem hollywoodi filmek, brüsszeli médiumok és Soros-körök által felépített imázs alapján töltik be. Hanem azok kapják, akik a magyar valóságban edződtek meg és hajlandók megvédeni a nemzeti érdeket – nem azok, akiket a nemzetközi globális elit „biztonságosnak” és „használhatónak” ítél.