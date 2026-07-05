Nemcsak Trump ünnepi beszéde volt viharos Washingtonban, evakuálni kellett a közönséget + videó

Vegyes fogadtatás a nemzetközi sajtóban

A brit The Guardian és az amerikai fősodratú média (például a CNN) egyöntetűen megjegyezték, hogy Trump szakított a korábbi elnökök (például Ronald Reagan vagy Gerald Ford) által képviselt, hagyományosan pártpolitika-mentes és egységet hirdető ünnepi formulával. A lapok kiemelték, hogy a beszéd stílusa és az olyan konkrét követelések, mint a SAVE America Act sürgetése, sokkal inkább emlékeztettek egy lendületes kampánygyűlésre, mintsem egy klasszikus állami megemlékezésre.

A nemzetközi hírügynökségek és a BBC külön elemzésben foglalkoztak Trump visszatérő, határozott antikommunista üzeneteivel. A sajtóvisszhang rámutatott, hogy az elnök az amerikai történelem szabadságharcait párhuzamba állította a jelenlegi belpolitikai, ideológiai küzdelmekkel. Megjegyezték, hogy az elnök ezen üzenetei – különösen a vallás és az alkotmányos fegyverviselési jogok védelme – aratták a legnagyobb sikert a helyszínen lévő közönség körében.

Óriási tűzijátékkal zárult a július 4-i ünnepség Washingtonban (Fotó: KENT NISHIMURA / AFP)

Több konzervatív és független médium is elismeréssel adózott az elnök elszántsága előtt. Kiemelték, hogy miközben a keleti part más városaiban a hőség és a viharok miatt egész programsorozatokat fújtak le, Trump a késő éjszakai időpont és az evakuálások ellenére is ragaszkodott a színpadra lépéshez, hogy személyesen demonstrálja vezetői energiáját.

Az európai médiumok a beszédet és az ünnepséget többnyire szélesebb társadalmi kontextusba helyezték. Beszámolóikban a friss közvélemény-kutatásokra, például a Pew Research Center felmérésére hivatkozva megjegyezték, hogy a 250. évfordulót egy mélyen megosztott társadalom ünnepelte, ahol a lakosság jelentős része borúlátóan látja a jövőt, így Trump harcias beszéde pontosan leképezte ezt a megosztott politikai valóságot.