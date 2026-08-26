Véres napok Brüsszelben: három egymást követő éjjel is lövöldöztek szerte a városban

Jurgen De Landsheer, Anderlechtet, Saint-Gilles-t és Forest-t lefedő brüsszeli rendőrség vezetője a közelmúltbeli erőszakos eseményeket szintén a drogbandák közötti területi háborúként jellemezte.
De Landsheer hangsúlyozta, hogy átléptek egy kritikus határt.
A rendőrség a lakosságot szolgálja és védi, de most ők maguk váltak célponttá
– jelentette ki. Fokozott biztonsági intézkedéseket ígért, miközben megfogadta, hogy a droghálózatok elleni műveletek folytatódnak.
Borítókép: Rendőrök Brüsszelben (Fotó: AFP)
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