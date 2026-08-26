Donald Trump fia ellen is merényletet tervezhet Irán

Az izraeli miniszterelnök Sin Bettel kötött megállapodása kiterjeszti fiai, Jair és Avner biztonsági védelmét, felesége, Sara pedig élethosszig tartó biztonsági felügyeletet kap, függetlenül az október 27-i választások eredményétől. Netanjahu most azt nyilatkozta, hogy a fiai számára biztosított biztonsági lefedettség nélkül a leendő merénylők „sikerrel járnának”.

Netanjahu fia, Avner Izraelben él. Jair, aki kettőjük közül jobban ismert közösségi médiás jelenléte miatt, az elmúlt évek nagy részét Miamiban töltötte, így az ő védelme külön vitákat váltott ki Izraelben.

Borítókép: Donald Trump, Melania Trump és fiuk, Barron Trump (Fotó: AFP)