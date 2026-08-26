Donald TrumpIránmerénylet

Donald Trump fia ellen is merényletet tervezhet Irán

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Egy napja Benjamin Netanjahu nyilatkozta azt, hogy Irán az egyik fiát vette célba. Most a Donald Trump fia elleni merénylet tervéről röppentek fel hírek.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 26. 8:25
Donald, Melania és Barron Trump Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Az izraeli miniszterelnök Sin Bettel kötött megállapodása kiterjeszti fiai, Jair és Avner biztonsági védelmét, felesége, Sara pedig élethosszig tartó biztonsági felügyeletet kap, függetlenül az október 27-i választások eredményétől. Netanjahu most azt nyilatkozta, hogy a fiai számára biztosított biztonsági lefedettség nélkül a leendő merénylők „sikerrel járnának”.

Netanjahu fia, Avner Izraelben él. Jair, aki kettőjük közül jobban ismert közösségi médiás jelenléte miatt, az elmúlt évek nagy részét Miamiban töltötte, így az ő védelme külön vitákat váltott ki Izraelben. 

Borítókép: Donald Trump, Melania Trump és fiuk, Barron Trump (Fotó: AFP)

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Lánczi András
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A globalizáció formáló ereje

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Nem volna bajom az új törvény szándékával, ha nem arról szólna, hogy a politikai ellenfelet lejárassa, rosszabb esetben kriminalizálja, az eredeti politikai célról pedig egy szó sem esik.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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