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Marine Le PenFranciaországNemzeti Tömörülés

Marine Le Pen visszatért, és máris sokkolta a francia elitet az elnökjelölti vitában

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A legnagyobb francia munkaadói szövetség, a MEDEF nyári gazdasági fórumán egymás után léptek színpadra az elnökjelölt-aspiránsok, egy olyan feszült, nem hivatalos „kvázi-vitában”. Miközben a felméréseket vezető nemzeti–jobboldali Marine Le Pen kőkemény gazdasági offenzívával igyekezett megnyugtatni a tőkéseket, hogy nincs mitől félniük, a radikális baloldal vezére, Jean-Luc Mélenchon az adósságeltörléssel volt elfoglalva. Az Emmanuel Macron mögötti centrista erők látványos agonizálása közben egyértelművé vált: az eurózóna második legnagyobb gazdasága egy politikai és gazdasági polgárháború felé sodródik.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 27. 18:40
Fotó: THOMAS SAMSON Forrás: AFP
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(FROM L) President of French right-wing party Les Republicains (LR) Bruno Retailleau, Co-president of French center-left party Place publique (PP) Raphael Glucksmann, President of Rassemblement National parliamentary group Marine Le Pen, French right-wing party Horizons founder and president, Mayor of Le Havre Edouard Philippe, Founder of French left-wing party La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Melenchon, National secretary of French left-wing party The Ecologistes Marine Tondelier and General Secretary of French centrist party Renaissance Gabriel Attal take part in a debate opposing 7 candidates for the 2027 French presidential election, on the second day of La REF 2026 meeting of French entrepreneurs, organised by the MEDEF, at the Chatrier tennis court at Roland-Garros venue in Paris on August 27, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Az adósságbomba: Mélenchon sokkolta a pénzpiacokat

A radikális baloldal, az Új Népfront vezére, Jean-Luc Mélenchon megvédte azt a radikális és precedens nélküli javaslatát, amely szerint Franciaországnak egyszerűen el kellene töröltetnie az Európai Központi Bank által tartott francia államadósság jelentős részét, ami nagyjából 18 százalékot, azaz mintegy 600 milliárd eurót tesz ki.

Mélenchon szerint a jelenlegi pénzügyi rendszer fenntarthatatlan, és a bankárok profitja helyett a francia jóléti államot, a szociális juttatásokat és a közszolgáltatásokat kell finanszírozni. Az ötlet hallatán a jelen lévő bankárok és befektetők körében valóságos fagyos hangulat alakult ki, és a francia bankrészvények azonnal esni kezdtek a párizsi tőzsdén.

A hatályos uniós szerződések értelmében egyébként a nemzeti központi bankok számára szigorúan tilos a saját kormányaik közvetlen finanszírozása, így az adósság törlése illegális lenne az eurózónán belül. Szakértők szerint ez Franciaország eurózónából való kényszerű kilépését is felvetné.

A Macron-féle centrum haláltusája

Miközben a jobboldal és a baloldal kőkemény víziókkal állt ki a színpadra, az Emmanuel Macron mögötti mérsékelt, liberális centrum látványos és elkeserítő gyengeséget mutatott. A színpadon a korábbi miniszterelnökök, Édouard Philippe és Gabriel Attal próbálták megvédeni a jelenlegi kormányzati eredményeket, de a fellépésük inkább tűnt egy széteső politikai formáció haláltusájának, mintsem egy győztes alternatívának.

A centristák teljesen megosztottak abban, hogyan kellene reagálniuk Le Penék és a baloldal előretörésére. Ráadásul a két napja hivatalosan is ringbe szálló balközép Raphael Glucksmann jelenléte tovább darabolja a mérsékelt szavazatokat.

Glucksmann nyíltan kijelentette, hogy az egyetlen célja „megállítani a szélsőjobboldal előretörését”, ám valós, átütő gazdasági program helyett ő is csak a megszokott brüsszeli és fősodratú lózungokat ismételgette.

Jean-Luc Mélenchon inkább a piacok ellenségének mutatta magát (Fotó: THOMAS SAMSON / AFP)
Jean-Luc Mélenchon inkább a piacok ellenségének mutatta magát (Fotó: THOMAS SAMSON / AFP)

Mi a tét az eurózóna és Magyarország számára?

Ez a francia kvázi-vita arra mindenképp jó volt, hogy felnyissa az emberek szemét: a mérsékelt, globalista közép megsemmisült, a csatatéren pedig a nemzeti szuverenitást védő jobboldal és a radikális, piacromboló baloldal maradt. Ha Le Pen taktikája sikeres lesz, és megnyeri a francia gazdasági elit támogatását, az megnyitja az utat a jobboldali fordulat előtt Európa szívében. Ha viszont a baloldali adósság-anarchia győz, az magával ránthatja az egész eurózónát, ami azonnali gazdasági válságot és inflációs hullámot hozna Közép-Európára, így Magyarországra is.

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