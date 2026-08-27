Marine Le Pen visszatért, és máris sokkolta a francia elitet az elnökjelölti vitában

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Az adósságbomba: Mélenchon sokkolta a pénzpiacokat

A radikális baloldal, az Új Népfront vezére, Jean-Luc Mélenchon megvédte azt a radikális és precedens nélküli javaslatát, amely szerint Franciaországnak egyszerűen el kellene töröltetnie az Európai Központi Bank által tartott francia államadósság jelentős részét, ami nagyjából 18 százalékot, azaz mintegy 600 milliárd eurót tesz ki.

Mélenchon szerint a jelenlegi pénzügyi rendszer fenntarthatatlan, és a bankárok profitja helyett a francia jóléti államot, a szociális juttatásokat és a közszolgáltatásokat kell finanszírozni. Az ötlet hallatán a jelen lévő bankárok és befektetők körében valóságos fagyos hangulat alakult ki, és a francia bankrészvények azonnal esni kezdtek a párizsi tőzsdén.

A hatályos uniós szerződések értelmében egyébként a nemzeti központi bankok számára szigorúan tilos a saját kormányaik közvetlen finanszírozása, így az adósság törlése illegális lenne az eurózónán belül. Szakértők szerint ez Franciaország eurózónából való kényszerű kilépését is felvetné.

A Macron-féle centrum haláltusája

Miközben a jobboldal és a baloldal kőkemény víziókkal állt ki a színpadra, az Emmanuel Macron mögötti mérsékelt, liberális centrum látványos és elkeserítő gyengeséget mutatott. A színpadon a korábbi miniszterelnökök, Édouard Philippe és Gabriel Attal próbálták megvédeni a jelenlegi kormányzati eredményeket, de a fellépésük inkább tűnt egy széteső politikai formáció haláltusájának, mintsem egy győztes alternatívának.

A centristák teljesen megosztottak abban, hogyan kellene reagálniuk Le Penék és a baloldal előretörésére. Ráadásul a két napja hivatalosan is ringbe szálló balközép Raphael Glucksmann jelenléte tovább darabolja a mérsékelt szavazatokat.

Glucksmann nyíltan kijelentette, hogy az egyetlen célja „megállítani a szélsőjobboldal előretörését”, ám valós, átütő gazdasági program helyett ő is csak a megszokott brüsszeli és fősodratú lózungokat ismételgette.