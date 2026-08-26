Rendkívüli

A Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt az augusztus 20-i tűzijáték ügyében

Rendkívüli

Frontális egyházellenes támadást indított a Tisza, Btk.-val fenyegetnek papokat

NepálsárlavinaTibet

Földcsuszamlás, sárlavina és áradások: percek alatt mosott el ezreket az ár + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Sárlavina és földcsuszamlás pusztított Nepál és a kínai autonóm terült, Tibet határán, hatalmas áradásokat okozva a nepáli oldalon. A katasztrófában – a legfrissebb hírek szerint – legalább huszonkét ember meghalt Nepálban, és több száz turistát keresnek még továbbra is.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 26. 15:16
Sárlavina és áradás Nepál és Tibet határán Fotó: PRABIN RANABHAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hszi Csin-ping elnök teljes körű keresést sürgetett az eltűntek felkutatására, valamint a másodlagos katasztrófák megelőzése érdekében megerősített megfigyelési és korai figyelmeztető rendszerek bevezetését. Balendra Shah nepáli miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a rendőrség és a hadsereg is részt vesz a mentési akcióban. Narendra Modi indiai miniszterelnök elmondta, hogy Újdelhi készen áll minden lehetséges humanitárius segítségnyújtásra, és a két ország csapatai szorosan együttműködnek a mentési és segélyakciókban.

Borítókép: Katasztrófa Nepálban és Tibet határán (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hankó Balázs
idezojelektámogatás

Az előző kormány oltárterítője a következő lábtörlője?

Hankó Balázs avatarja

Összegző gondolatok a Kulturális és Innovációs Minisztérium célkitűzéseiről és eredményeiről.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.