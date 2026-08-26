Földcsuszamlás, sárlavina és áradások: percek alatt mosott el ezreket az ár + videó

Hszi Csin-ping elnök teljes körű keresést sürgetett az eltűntek felkutatására, valamint a másodlagos katasztrófák megelőzése érdekében megerősített megfigyelési és korai figyelmeztető rendszerek bevezetését. Balendra Shah nepáli miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a rendőrség és a hadsereg is részt vesz a mentési akcióban. Narendra Modi indiai miniszterelnök elmondta, hogy Újdelhi készen áll minden lehetséges humanitárius segítségnyújtásra, és a két ország csapatai szorosan együttműködnek a mentési és segélyakciókban.

Borítókép: Katasztrófa Nepálban és Tibet határán (Fotó: AFP)