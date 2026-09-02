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Államilag támogatott terrorizmusról beszél a főképviselő

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A Lipcse/Halle reptéren meghiúsult dróntámadás végzetes eszkalációhoz vezethetett volna. Az uniós főképviselő most államilag támogatott terrorizmusról beszél. Oroszország tagadja érintettségét, és bekérette az ügyvivő német nagykövetet.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 02. 14:46
Kaja Kallas Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP
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Oroszország tagad mindenféle érintettséget

Kedden, Biskekben Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy Németország gazdasági problémák miatt hibáztatja Oroszországot a lipcsei drónincidensért – közölte a TASZSZ orosz hírügynökség. 

Nyilvánvaló gazdasági hibái vannak [Németországnak]. Vállalkozások zárnak be. Emberek veszítik el a munkahelyeiket, és az életszínvonal csökken. Nem világos, hogy miért történik mindez. Az egyetlen magyarázatuk az, hogy szembe kell néznünk »az agresszív Oroszországgal«. De hol vannak a bizonyítékok? 

– tette fel a kérdést az orosz elnök. 

A TASZSZ arról is beszámolt, hogy Németország moszkvai nagykövetét is bekérették az orosz külügyminisztériumba a német hatóságok oroszellenes fellépései és nyilatkozatai miatt. 

„Szeptember 2-án az orosz külügyminisztérium beidézte B. Finke moszkvai német ügyvivőt a német hatóságok tegnapi oroszellenes fellépései és nyilatkozatai miatt” – áll a minisztérium Telegram csatornáján közzétett közleményben.

Kemény választ ígérnek az európai miniszterek

Kaja Kallashoz hasonlóan ugyanakkor az európai miniszterek is kemény vonalat képviseltek. 

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a támadást a „Kreml régóta tartó kísérletének” nevezte, hogy destabilizálja az Európai Uniót és annak demokratikus folyamatait, és gyengítse Ukrajna támogatottságát.

„Nem fogjuk hagyni, hogy egy ilyen súlyos cselekedet következmények nélkül maradjon” – mondta Barrot, hozzátéve, hogy Franciaország támogatni fogja Németország szankciós javaslatait, és további, orosz hajókkal szembeni intézkedéseket fog javasolni.

Helen McEntee ír külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Európa már túl van azon, amit egyszerűen „hibrid fenyegetések” nevezünk. „Jelentős tevékenységről beszélünk” – mondta, azzal vádolva Moszkvát, hogy „nagyon, nagyon egyértelmű kísérletet tett” az uniós kormányok megosztására és a „polgárok megfélemlítésére”.

Kallas hozzátette, hogy további 1600 orosz katonai–ipari komplexumot célzó szankciós lista van már előkészületben. A szerdai találkozón nem születik döntés. De – mint mondta – Németország élvezi EU-s partnerei politikai támogatását. „Ez az egységes válasz, amire szükségünk van” – jegyezte meg.

Borítókép: Rendőrök a Lipcse/Halle reptéren (Fotó: AFP) 

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