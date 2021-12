Koncert és vetítés Carlos Santana tiszteletére

Carlos Santana a világ egyik legismertebb és legelismertebb gitárosa, munkássága több mint ötven évet ölel fel, zenekarát sokan a latin rock megteremtőjeként tartják számon. Santana tavalyi, várva várt budapesti koncertje elmaradt, de a hangulatról nem kell lemondaniuk a rajongóknak, a Pólus Moziban november 19-én, pénteken megrendezett tribute koncerten és az azt követő vetítésen felelevenítik ötven év legsikeresebb dalait Woodstocktól napjainkig.

Az est első részében koncertet ad a Milagro Santana Tribute Band, Magyarország és Közép-Európa egyetlen Santana tribute zenekara, amely tíz éve van jelen a hazai zenei életben, és nem csupán Santana-dalokat játszanak, hanem a valódi Santana-koncerthangulatot idézik meg a színpadon.

Ízelítő a tribute koncertből ITT meghallgatható.

A koncert után levetítik a „Santana IV – Live at the House of Blues” című koncertfilmet, amely most látható egyetlen alkalommal a mozivásznon.