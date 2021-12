Világhírű operaénekesek és balett-társulat is érkezik jövőre a Margitszigetre

A nyár egyik nagy szenzációjaként az operák legszebb áriáival az ünnepi Operagálán lép színpadra Aida Garifullina. A legismertebb operaházak és koncerttermek csillaga egyenesen a Covent Garden London, a milánói Scala, a Bécsi Állami Operaház és a New York-i Metropolitan színpadáról érkezik hazánkba. Az orosz szoprán mellett egy másik karizmatikus világsztár, Maria Agresta olasz operaszoprán is ellátogat a Margitszigetre. A színház a kiváló hangú és szépségű énekesnőt Verdi Attila című operájának női főszerepére, Odabella megformálására kérte fel.

Ám a tánc műfajában is igazi nagyágyút láthat a közönség 2022-ben. A Béjart Ballet Lausanne társulata immár harmadszor érkezik Magyarországra. A Wien, Wien, nur du allein című előadást eredetileg Maurice Béjart rendezte, most egy világpremierben Gil Roman társulatvezető újrarendezésében kerül színre a világon először Budapesten. A nyár egyik legpazarabb nagyzenekari partiját a Pink Martini együttes adja majd a nagyszínpadon. A sajátos hangulatú formáció és performanszzenekar a dzsessz, a klasszikus zene és a pop-rock műfajának találkozásából alakult.

A Margitszigeti Színház a repertoárjában minden évben törekszik számos műfajt, sokszínű előadásokat, színházi és zenei produkciót kínálni. A látványos musicalbemutatók közül kiemelkedik az Elisabeth és a Kőszívű – A Baradlay-legenda. Különleges élményt ígér a Szent Efrém Férfikar jubileumi kórusgálája közel négyszáz közreműködővel, a Szarka Tamás nevéhez fűződő Esthajnal című koncert, valamint a Nemzeti Filharmonikusok nyitókoncertje is. A könnyedebb műfajok és a hazai sztárok rajongóira is gondolnak a szervezők, hiszen a Margitszigeti Szabadtéri Színpad a hazai hírességek egyik kedvenc koncerthelyszíneként is működik. Látványos ABBA Jazz Show-val készül a Cotton Club Singers, Jávori Fegya, a Budapest Klezmer Band alapítója a Margitszigeten mutatja be teljes életművét számos sztárvendég közreműködésével. Nem maradhatnak ki a nagy visszatérők sem: Fenyő Miklós, Dés László, a Budapest Bár vagy épp Caramel, akik évről évre fergeteges hangulatot varázsolnak a csillagos ég alá.

Az adventi időszakban a Margitszigeti Színház a közönségének egy különleges ajándékot kínál: a limitált példányszámban kibocsátott All in one ajándék- és kedvezménykártyát. A teátrum lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint az ajándékkártya jelentős kedvezménnyel kapható, értéke levásárolható a 2022-es nyári évad végéig. A kártyán szereplő összeg felhasználását követően az ajándékkártya már kedvezménykártyaként működik, mely a további jegyvásárlások alkalmával húszszázalékos kedvezményre jogosít online jegyvásárlás esetén, illetve a Margitszigeti Színház jegyirodáiban. A kártyával további szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. – Ajándékkártyánkkal szeretnénk hozzájárulni a karácsonyi ünnephez. Az ajándék- és egyben kedvezménykártya egy valóban gazdag és értékes ajándékcsomag, mely a tulajdonosát számos kivételes előnyben, szolgáltatásban részesíti – nyilatkozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője.

A szabadtéri teátrumok létezése, így a Margitszigeti Szabadtéri Színház működése szinte kikerülhetetlenné vált a budapesti nyári kulturális élet pezsgésének fenntartásához. – Mint az a korábbi években is jellemző volt, színházunkra erősödik az igény, és mi magunk is – emelve a lécet – a magasabb elvárásoknak kívánunk megfelelni. Az igény és a magas minőség találkozása a célunk, erre építjük immár több évtizede működésünket – zárta gondolatait Bán Teodóra.

Borítókép: Aida Garifullina orosz szoprán (YouTube)