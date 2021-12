Elképesztően drágán kelhet el Csontváry legrejtelmesebb festménye

Egy Csontváry-kép minden magyar műgyűjtő álma, az életmű ugyanis hallatlanul kicsi, alig száz képből áll, nagy része pedig közgyűjteményben, múzeumban található. Csupán húsz olyan képről tudunk, amely magántulajdonban van. – A rendszerváltás óta eltelt időszakban a Titokzatos sziget a hetedik kép, amely aukcióra kerül – mondta Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze az Inforádióban.

Csontváry, aki az egyik legtitokzatosabb alakja a magyar festészetnek, a Titokzatos sziget című festményét 1903-ban festette. Ez a kép pedig még az ő életművén belül is rendkívül talányos, rejtélyes, mitikus. – Tudjuk, hogy korábban a festőművésznek traumatikus élménye volt a tengeren: Málta mellett utazott, amikor viharba került, illetve ezt megelőzően 1879-ben a szegedi árvíznél, ahol ő maga is önkéntesként segített a munkában, szintén sokkolták az események. Amint ezen a festményen láthatjuk a háborgó tengert, feltehetően a személyes élményei is szerepet játszottak – ecsetelte a művészettörténész.

Az eddigi magyar árverési rekordokat jellemzően Csontváry-képek tartották, a kép kikiáltási ára ennek megfelelő.

– 240 millió forint jelenleg az Aranykor, 230 millióval a második helyen szintén Csontváry-kép áll. A Titokzatos sziget kikiáltási ára 160 millió forint, a becsértéke pedig 300-450 millió forint

– árulta el Kelen Anna.

Az aukciót december 19-én tartják, a képet előző napig bárki megtekintheti a Virág Judit Galériában. De hogy intézmények is beszállhatnak-e a licitálásba – a Szépművészeti Múzeum is szerzett be korábban nagy értékű képeket –, arról a következőket mondta a szakértő:

– Ezt nem tudjuk előre, de természetesen a lehetőség az intézmények előtt is adott. Kíváncsian várjuk mindig, mi lesz a képek sorsa, de bízunk benne, hogy nagyon jó helyre kerülnek.

Az árverésen szerepel még két, külföldről hazatért alkotás: Rippl Rónai József hosszabb ideje lappangó festménye Angliából tért haza. A másik festmény Schönberger Armand műve, amely Szlovákiából került haza több mint kilencen év rejtőzködés után.

Borítókép: A Titokzatos sziget című festmény (Forrás: Wikipédia)