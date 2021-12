Viktória: egy gyönyörű történet arról, hogy a szerelem mindent legyőz

Seregi Zoltán, a Jókai Színház igazgatója, a darab rendezője elmondta, hogy Ábrahám Pál nagyoperettjét 2020 novemberében a nemzeti összetartozás évadjában, Trianon 100. évfordulójára emlékezve mutatták volna be Békéscsabán, de a koronavírus-járvány megakadályozta. Ezután a darab – a mű főhőséhez hasonlóan kálváriát járva – 2021 nyarán Egerben debütált a Nyári Színház egyik előadásaként, majd bemutatkozott a Szarvasi Nyári Színházban is. Most pedig négy előadás erejéig Szentesen kápráztatja el a nagyérdeműt.

Az operett egy első világháborús magyar honvéd kapitányról, a szárnysegédjéről, a szépséges Viktóriáról és a szerelemről szól. Egy gyönyörű történet arról, hogy a szerelem mindent legyőz: háborút, fogolytáborokat, országhatárokat A Viktória zenéje is különleges, hiszen az amerikai dzsessz, a keleti motívumok és a magyar népzene nagyszerű ötvözete.

Fotó: Békéscsabai Jókai Színház

John Webster nagykövet szerepét Szolnoki Tibor játssza, Viktória, a felesége kettős szereposztásban Benedekffy Katalin és Vörös Edit lesz. Koltay László huszárfőhadnagyként Domoszlai Sándort, Jancsiként Bozsó Józsefet láthatja a közönség. Puskás Dániel, Nádra Kitti, Steinkohl Erika és Tomanek Gábor játszik mások mellett az előadásban, valamint fellépnek a színház fiatal művészei és táncosként a Színitanház hallgatói, koreográfus Bozsó József.

Borítókép: Jelenet az előadásból (Fotó: Békéscsabai Jókai Színház)