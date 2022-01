Elmaradhatatlan Mini-slágerek, áthangszerelt Bartók-művek

Török Ádám, aki a napokban ünnepelte hetvennegyedik születésnapját, korunk egyik legjobb rock-blues fuvolistája, énekese, dal- és szövegírója, a műfaj hazai ősmotorja és kiemelkedő egyénisége, zenei szervezője. 1968 óta tartó zenei pályája során kilencezernél is több koncertet adott idehaza és külföldön, és a mai napig rendszeresen koncertezik.

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az I. kerületben a magyar rock történetének három kultikus helyén is házigazda lehettem, és hozzájárulhattam ezek hírnevéhez

– nyilatkozta egy interjúban, utalva a kultikus Bem rakpartra, az Ifjúsági Parkra, a Tabánra. A stílus összes fontos hazai eseményének részese volt, pályafutása alatt együtt zenélt a magyar rocktörténelem nagyjaival és külföldi legendákkal is. Beválasztották a világ tizenkét legjobb rockfuvolása közé, a Mini zenekarral pedig láthattuk minden a idők legjobb magyar rocklemezeit és zenekarait gyűjtő listán és a világ ezer legjobb dala között is feltűnni. A Fonogram – Magyar Zenei Díj életműdíjával ismerték el generációkon átívelő munkásságát 2021 tavaszán. Életműve bizonyítja, hogy szövegei, előadói stílusa, zenei kreativitása, a közönség szeretete és a benne élő, szűnni nem akaró zenei őstűz nemcsak saját korosztályára, de a mai huszonévesekre is nagy hatással van.

A Pólus Mozi Rock Klub nevű programsorozatában január 28-án, pénteken rendezett nagyszabású, kétórás élőkoncerten Török Ádám az elmaradhatatlan Mini-slágerek – mint a Kolduskirály, Kell a barátság, Funky Night, Zene él tovább, Drága Ifipark, Hívj fel, Gőzhajó, Kereszteslovag, Vissza a városba, vagy az Asztalhoz leültem – mellett különlegesen áthangszerelt Bartók-művek is felcsendülnek a Bartók On Rock című crossover lemezről. A koncertet archív filmrészletek és fotók kivetítése színesíti az egykori Mini koncertekről. Az est házigazdája Gerebics Sándor filmrendező, rádióműsor-vezető.

A koncert a Petőfi Kulturális Ügynökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. Jegyek elővételben már kaphatók a Pólus Mozi jegypénztárában és ITT.

Borítókép: Török Ádám és a Mini (Fotó: Pólus Mozi)