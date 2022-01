Filmes epikus hasonlat hetven percben a Pray-kódex díszmásolatának készítéséről

A magyar kultúra napja alkalmából, ma este 21 órai kezdettel az M5 televíziócsatorna bemutatja a magyar nemzeti könyvtár gyártásában készült, „Látjátok feleim...” című dokumentumfilmet. A hetvenperces alkotás az Országos Széchényi Könyvtár vezető munkatársai, filológus és restaurátor kollégái segítségével a könyvtár állományában őrzött legrégebbi magyar összefüggő nyelvemlékünket, a Halotti beszéd és könyörgést, a nyelvemléket tartalmazó Pray-kódexet és a kódex díszmásolatának elkészítését mutatja be.

A díszmásolatot Ferenc pápának készítették, amelyet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséje előtt, 2021. szeptember 12-én adott át neki Áder János köztársasági elnök.

A jeles esemény és a pápa látogatása alkalmat adott arra, hogy legrégebbi összefüggő magyar nyelvemlékünket tartalmazó XII. századi, szövegét tekintve többségében latin nyelvű kódex díszmásolata elkészüljön – egy második példánnyal együtt, amelyet az OSZK állományában helyezték el –, hogy egy sokrétű, látványos, tanulságos ismeretterjesztő dokumentumfilmet is forgathassanak e becses nyelvi és könyvészeti kultúrkincsről. A film részletesen körül járja a nyelvemlék és a kódex történelmi, egyháztörténeti, nyelvtörténeti, irodalomtörténeti, képzőművészeti, könyvkötő mesterségbeli vonatkozásait, és szakértők, élőképek, dokumentumok, reprodukciók, hangzóanyagok segítségével közkinccsé teszi.

Ez a dokumentumfilm olyan, mint egy „epikus hasonlat”, amilyet már az Íliászban is olvashatunk. A költő megelégedhetett volna azzal, hogy leírja Akhilleusz pajzsának küllemét, annak feliratait, díszítőmotívumait, ám ehelyett a pajzs készítésének részletes történetével kezdi.

A XVIII. században, Pray György által felfedezett és ismertetett kódex története a XII. század végére-közepére nyúlik vissza, és számos olyan összetevőt tartalmaz, amelyek minden magyar számára érdekesek, fontosak, identitásgyarapító erővel bírnak. Megtudhatunk számos információt a XII. századi nyelv nyelvtani és stilisztikai állapotáról, a nyelvet használó bencés szerzetesek életéről, az akkori keresztény liturgia és halotti szertartás részleteiről, a kódexmásolásról, annak díszítő- és illusztrációs elemeiről, magának a „szakramentáriumnak” mint tárgynak a használatáról.

Mindent nem célom előzetesen és részletesen ismertetni, hiszen ez a film és a benne szereplő tudósok, szakértők feladata.

Mindössze arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a „Látjátok feleim…” című dokumentumfilm kiemelkedő magyar kulturális értékeket mutat be élményszerűen, megtekintése programként is méltó a magyar kultúra napjához.

Kölcsey Ferenc egy kétszáz éve, 1823. január 22-én fejezte be a Himnuszt, a magyar nemzet imáját. A Halotti beszéd és könyörgést tartalmazó kódex lapjaihoz hasonlóan a Himnusz kéziratát is az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. Amit viszont ki kell emelnem a dokumentumfilm kapcsán, az annak igényessége, profizmusa és élményszerűsége. Magát a filmet is az OSZK munkatársai készítették, a Történeti Fénykép- és Videótár munkatársai a könyvtár többi kollégáival együtt. Nehéz lenne bárkit is kiemelni, mert mindenkinek a szakértelmére és odaadó munkájára szükség volt a remek végeredmény eléréséhez a fim létrehozását kezdeményező Rózsa Dávid főigazgatótól a filológus és a restaurátor kollégáktól a technikai munkatársakig. A filológusoktól és szakértőktől közvetlenül tudjuk meg a legfontosabb ismereteket, a restaurátorok munkájának pedig az összes fő fázisát láthatjuk folyamatában, amint korabeli anyagokkal és szerszámokkal kialakítják a bevezető feliratokat, a bőrkötést, a szegecseket és a díszdobozt. Ám ugyanolyan fontosak a képi és szöveges dokumentumok, illetve magának a kódexnek a digitalizálási munkálatai, a tartalmi szerkesztés, illetve a remek operatőri és vágói munka

Jó szívvel ajánlom tehát a filmet mindenkinek. Az alkotásról előzetesen tájékozódhat az OSZK Facebook-oldalán.

Borítókép: A Halotti beszédet tartalmazó oldal (Fotó: Horváth Dániel)