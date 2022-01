Kórusművek és liturgiák karácsonytól húsvétig

Tizenegyedik évadába lépett az Orientale Lumen, a Szent Efrém Férfikar népszerű vokális sorozata, amelynek részeként ezúttal a világhírű moszkvai Doros együttessel adnak koncertet. Az esten elhangzó művek a két legfontosabb egyházi ünnepkör, a karácsony és a húsvét közötti időszakot ölelik fel. A Szent Efrém Férfikar egy magyar kompozícióval, Kodály Zoltán Semmit ne bánkódjál című kórusművével nyitja meg a Magyar Zene Házát. Bubnó Tamás ruszin nyelvű kántálásai a karácsonyt idézik meg a koncert elején, ahogy a Doros által előadott ukrán kántálók és a Szűzanyához szóló magasztalás is Matfej archimandrita férfikari átdolgozásában.

A bűnbánati énekek közül kiemelkedik a kortárs orosz mester, Georgij Szviridov nagycsütörtöki műve, illetve ebben a részben énekli el a Szent Efrém Férfikar Mohay Miklós Aranyszájú Szent János liturgiájának egy részletét is, amit nekik komponált a kortárs magyar zeneszerző. A Doros is megmutatja a nagyböjt és húsvét misztériumát: a szenvedéstől a feltámadásig kísérik el a hallgatóságot Alekszej Lvov, Alekszandr Tretyjakov és Pavel Csesznokov darabjain keresztül. A két együttes a hangverseny végén Papp Viktor, a Szent Efrém legfiatalabb tagjának egyik feldolgozásával készül, zárásként pedig Dmitrij Bortnyanszkij nagyszabású kórusművét, a Te Deum-ot is éneklik el egyházi szláv nyelven.

A Doros neve görögül ajándékot jelent, mert azt vallják, az ének Isten ajándéka, amit ők szeretnének továbbadni a közönségnek. Moszkva leghíresebb férfi énekegyüttese egyidős a Szent Efrém Férfikarral: mindketten 2002-ben alakultak. A férfikar vezetője az alakulás óta Konstantin Senchenko, aki a Nizhny Novgorodi Konzervatóriumban szerzett diplomát. Különleges hangjukat és zenei talentumukat Moszkva talán legismertebb ortodox templomában, a Vörös téri Vaszlij Blazsennij Székesegyházban szinte minden nap megcsodálhatják az oda látogatók. Otthonosan mozognak a szláv kórusrepertoárban, emellett szívesen vesznek részt a keleti keresztény egyházzenét új kontextusba helyező projektekben.

A Szent Efrém Férfikar az utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttesévé vált. A férfikar névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a Szentlélek hárfája megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az igaz útra. A nyolctagú együttes 2011 óta saját sorozatot rendez Orientale Lumen – Kelet Világossága címen, ahol világhírű kollégáikkal közösen lépnek színpadra. Tizennégy lemezük jelent meg, amelyek közül a Byzantine mosaics című albumot 2010-ben Supersonic-díjjal jutalmazták Luxemburgban, a Benedicamus Domino-t pedig Gramofon-díjra jelölték. Az együttes tagjai sokoldalú énekesek, nem riadnak vissza attól, hogy átiratokat készítsenek vagy komponáljanak, sőt nem áll távol tőlük a humor sem.

Borítókép: Szent Efrém Férfikar (Fotó: Orbán Domonkos)