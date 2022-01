Kuriózum és egyediség Eszterházán a magyar kultúra napján

Világszínvonalon felújított új tereiben, a nyugati kastélyszárny korszerű kiállítási helyszínein csak ezen az ünnepen vezetett módon lehetett megtekinteni a máskor egyénileg látogatható kiállításokat.

A BOLDI, Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész és Incze Mózes festőművész kiállítását a magyar kultúra napján Incze Mózes vezetésével tekinthették meg az érdeklődők.

Incze Mózes a kortárs művészet vizuális nyelvezetének van tökéletesen birtokában, a rendkívül élményszerű tárlatvezetésén lebilincselően eredeti és hiteles előadásmóddal vezette körbe a látogatókat.

A mitikussal egybevetett jelent festi meg az ember létkérdéseivel, amelyekben a BOLDI szobraival számos közös nevező megjelenítésére is sort kerített a művészeknek és laikusoknak egyaránt izgalmas előadáson.

A kastélykörnyezet is hozzáadta a különleges és egyedit a kortárs kiállításhoz. Amint a fénykorában a művészeteknek otthont adó történelmi kastélyépület a korszak legjelesebbjeinek volt találkozási helye, ugyanúgy a jelenben, a kortárs művek esetében is ez a küldetése. Ez az idősíkokban jelentkező, a helyszín által meghatározott elem külön is érdekes metszőpontját teremtette meg a kiállítótérben bemutatott anyagnak

– emelte ki a helyszínről is szólva a festőművész.

A magyar kultúra napján a fertődi Esterházy-kastély közönsége szintén vezetéssel nézhette végig az Esterházy-képtárat az arcképcsarnokkal, felfedezhette az Esterházy-porcelánkabinetet is a nyugati szárny rekonstruált kastélytereiben. A tárlatvezetésen részt vevők Fáy András: Balló Ede – A fertődi Esterházy-képtár festészeti anyagának összegzése című, a kastély gondozásában megjelent kiadványt kapják ajándékba, amely külön témája volt a tematikus vezetésnek.

Borítókép: Incze Mózes festőművész a tárlatvezetésen (Forrás: Esterházy-központ)