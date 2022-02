A színek szerelmesének titkai

Bellák Gábor művészettörténész online előadásán a legismertebb magyar festmény, Szinyei Merse Pál Majális című képéről tudhatnak meg részleteket az érdeklődők e hét szombaton. Ez a kép nem csupán pompás tájkép, vagy egy derűs és életörömtől sugárzó életkép, hanem egy csoportkép is. A hason fekvő Szinyei Merse Pál mellett ott látjuk Heinrich Max festőt, Probstner Máriát, illetve Luzsénszky Zsigmond bárót is. Az ő közös történetüket pedig titkos szerelmek, érdekházasságok, halálos kimenetelű párbajok teszik izgalmassá. Az előadás róluk szól. Szombat délután egy élő tárlatvezetést is kínálnak. Prágai Adrienn kurátor az Idilltől a végzetig, 200 éve született Molnár József című kiállításon vezeti végig az érdeklődőket. Molnár József bejárta a XIX. századi festő tipikus útját: elutazott Európa legnagyobb művészeti központjaiba, megismerte az uralkodó művészeti tendenciákat. Tudatos festő volt, akinek neve ugyan nem maradt fenn az utókor emlékezetében olyan elevenen, mint Barabás Miklósé vagy idősebb Markó Károlyé, a maga korában mégis meghódította az éppen alakulóban lévő magyar kiállítási közeget és műtárgypiacot. Mi tehát a művészéleten is átívelő siker titka? – ezt is megtudhatjuk a kurátori tárlatvezetésen.

Aki még nem látta a nagy sikerű Kép és kultusz, Szinyei Merse Pál művészete című kiállítást, Valentin-napon párjával együtt kedvezményesen látogathat el a tárlatra. Február 14-én online is érdekes programot kínálnak Szinyei Merse Pál munkásságával kapcsolatban. Krasznai Réka, a kiállítás kurátora a Majális, a Lilaruhás nő és a Pipacsos mező képein keresztül mutatja be a festőt, aki a magyar festészet első nagy koloristája, a színek szerelmese volt. Az online kurátori tárlatvezetés során a műveken keresztül kibontakozik egy szenvedélyes festői és életpálya is.

Látogatók a Szinyei Merse Pál-kiállításon. Fotó: Magyar Nemzeti Galéria

Az első Múzeum+ programot február 16-án, szerda este rendezi a Magyar Nemzeti Galéria. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria közös szervezésű, hosszított esti nyitvatartású, nagy sikerű programsorozatán idén szerdánként ismerkedhetnek meg a jó hangulatú eseményeken a két intézmény állandó gyűjteményeivel és időszaki tárlataival. A Múzeum+ estek fókuszában ezúttal azok a társadalom egészét foglalkoztató gondolatok állnak, amelyek meghatározzák mindennapi életünket is. Talán sosem volt még olyan fontos, mint manapság, hogy tiszteljük egymást és a világot, amelyben élünk és tudatosítsuk magunkban, hogy a Földet nem szüleinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A természeti környezetünk iránt tanúsított felelős magatartás, a fenntarthatóság igénye átszövi a hétköznapjainkat, és az innovatív megoldások keresése a múzeumok életében, illetve a művészeti folyamatokban ugyanúgy felmutathatók, mint az élet más területein. Február 16-án, az idei év első Múzeum+ est programjának középpontjában az innováció és az újjászületés gondolatköre áll. Kurátori tárlatvezetéseken ismerhetik meg az érdeklődők Szinyei Merse Pál modernségét, az állandó kiállításokban pedig forradalmi művészcsoportokat mutatnak be. Előadás hallható Szinyei műkereskedelemben elfoglalt helyéről és a festményrestaurálás technológiai fejlesztéseiről is. Szinyei festményei által inspirált kalapokat is fel lehet próbálni és egész estés élőzene mellett gasztronómiai fogásokat és finom borokat is lehet kóstolni.

A programra siketeket és nagyothallókat is szeretettel várnak egy, a Delacroix-tól Vasarelyig című kiállításban tartott jelnyelves tárlatvezetésre.

Borítókép: Szinyei Merse Pál Majális című képe a kiállításon (Fotó: Magyar Nemzeti Galéria)