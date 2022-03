Különleges látványvilágot ígér a Tihany tündér Békéscsabán

A Trianon-centenárium alkalmából meghirdetett „Egy vérből…” című drámapályázat díjazottja Sinkó Adrienn zenés darabja. A folyamatosan változó látványt ígérő darab színrevitelében dramaturgként Zalán Tibor működött közre.

Herczeg T. Tamás, a darab rendezője elmondta, hogy három, a magyarsághoz és az európai kultúrához köthető szál: a mitológiai Ekhó története (a visszhang megtestesítője a görög mitológiában), a balatoni kecskeköröm mondája és történeti tényként a trianoni békediktátum fonódik össze a mesében. A rendező azt is kiemelte, hogy hatalmas kihívás a mai vizuális környezetben felnövő gyerekeknek is izgalmas látványt nyújtó előadást létrehozni. Ezért Nagy Viktória díszlet- és jelmeztervezővel különleges világot teremtettek – jelentette ki Herczeg T. Tamás –, amelyben gólyalábasok, manók, óriáspók és számos állat is megjelenik a színpadon. Egyszerre tíz-tizenkét helyszín fog változni a nézők szeme előtt.

A Tihany tündér a magyar népmesékkel mutat rokonságot. A darab mondanivalója:

Tihany tündér utazása során a saját érdekei elé helyezi a másokét, és megtanul barátságot kötni.

A darab főbb szerepeiben Papp Barbarát és Ormándy M. Kevét láthatják az érdeklődők.

Borítókép: Az előadás plakátja (Fotó: Békéscsabai Jókai Színház)