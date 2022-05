A Szabó Dezső-univerzum színpadon

– A szereplők jellegzetes figurák, egy-egy típus megtestesítői. Mennyire aktuálisak e karakterek ma?

– Nem akarok titkokat elárulni, de nagyon aktuálisak. Meg kellett fordítani ezt a dolgot, mert Szabó Dezső név szerint nevezte meg a honatyákat. Egy kicsit Karinthy mintájára „Így beszéltek ti a Parlamentben”. Ma ez nem hozható vissza, a történelem távlatába kerültek a személyek. A politika porondján azonban ma is ott vannak, akikre ráismerhetünk a jelenetben.

– A nagyszerű szereposztás mit ad a darabhoz?

– Valóban nagyszerű a szereposztás. A színház krémje benne van, néhány nevet említek is. Fellép Esztergályos Cecília, Gregor Bernadett, Nemes Wanda, Timkó Eszter, Viczián Ottó, Vass György, Nagy Lóránt, Jászai László, Háda János, Incze József, Bánföldi Szilárd, és sokan mások. Ez egy sokszereplős darab. Érdekessége, hogy nincs főszereplője, olyan, mint egy főhős nélküli Fellini-film. Fantasztikus írói leleménye Fazekas Istvánnak, hogy a Halál is szereplő, Viczián Ottó játssza. Talán nem árulok el titkot: ahhoz, hogy feltámadjanak, meg is kell halni. Az előadás első része azokról a szereplőkről szól, akik meghalnak és később feltámadnak. Megismerjük a karaktereket, látjuk, hogy a faluban működik egy furcsa maffia, amelyik keresztül-kasul van hálózva politikailag és másképp is. Aztán látjuk, ahogy egyfajta „Canterbury-humorral” elviszi a Halál őket a másvilágra. A második rész maga a feltámadás.

– A jelmezek és a díszlet is különleges.

– Vizuális típus vagyok, mindig előbb látok képeket, formákat, színeket, mozgásokat, minthogy hallanám a szereplők hangját magamban. Ez olyan, mint a sakkjátszma, amikor fejben megtervezi a lépést az ember előre. Rendkívül fontos a vizuális közeg. Rózsa István a díszlettervező és Kiss Beatrix a jelmeztervező. Sokat beszélgettünk a darab stílusáról, és végül megtaláltunk egy furcsa, expresszionista-szürrealista stílust, ami adekvát ehhez. Azon túl, hogy esztétikailag szép, jól szolgálja ezt a szürreá­lis, kicsit csapongó, zenével teli eseménysort. A zene is nagyon fontos, Rossa Levente és zenekara játszik velünk. Egyszer csak színre lép egy egész falusi zenekar, és végig kíséri a falu összes eseményét. A zene a falu része, összenőtt vele. Énekelnek is a darabban, lesz mulatós, templomi ének, megjelenik a protestáns népénektől kezdve a siratón át a magyar népballada világa is. Mindig vágyunk arra, hogy csináljunk egy összművészeti alkotást, ez most sikerült. Azt gondolom, hogy Szabó Dezső, ha nem is írt drámát, ezzel a művel színpadra kerül és hozza benne a maga világát, nagyszerű gondolatait, a maga ellentmondásos, kötözködő, senkivel egyet nem értő világlátását. Ez a mai kaotikus világban nagyon jókor jön.

Borítókép: Nagy Viktor rendező a Feltámadás Makucskán egyik jelmeztervével (Fotó: Újszínház)