Egész estés rajzfilm születik Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művéből

Az interjúban Temple Réka producer elmodta, hogy az ötlet Henrik Iréntől, Dargay Attila özvegyétől származott, aki megőrizte férje egykori képes forgatókönyvét, amelyet Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde drámai költeménye alapján készített.

– Henrik Irén – aki alkotótársa is volt Dargay Attilának – megkeresett bennünket, hogy ezt az ötven éve be nem teljesült álmot megvalósítsuk. Ez nagyon nemes feladat a Cinemon Stúdió alkotói csapatának, de egyben óriási kihívás is

– árulta el a producer.

Pálfi Zsolt és Máli Csaba rendező arról beszélt, hogy nem könnyű egyszerre két klasszikus, Vörösmarty Mihály és Dargay Attila szellemét életre kelteni a filmben, viszont az alázat és odafigyelés, a nagy elődök követése nem szabad, hogy elnyomja az alkotói szabadságot.

Pálfi Zsolt, Máli Csaba és Temple Réka Fotó: Vasárnap.hu/Tóth Gábor

Az eredeti forgatókönyv a 70-es években készült, azóta nagyon sok minden változott a rajzfilmkészítés területén is. Máli Csaba erre így reagált:

– Eleve kihívást jelent ennyi évtized után hozzányúlni egy filmtervhez, forgatókönyvhöz. Dargay Attila eredeti ötlete a klasszikus versre alapult, mi azonban úgy gondoljuk, hogy egy kicsit jobban el kell szakadni Vörösmarty lírai szövegétől. Így Dargay forgatókönyvét alapul véve több helyen változtattunk.

Temple Réka kifejtette miért nem lett volna egyszerűbb az eredeti forgatókönyvhöz igazodni:

– Talán könnyebb lenne szolgaian alkalmazkodni ahhoz, amit Attila kitalált, de figyelembe kell vennünk azt, hogy ez a film a mai kor gyermekeinek szól. Manapság az ifjúságot nagyon sok vizuális hatás éri. Ezért is izgalmas ezt a klasszikus témát a jelen elvárásai szerint létrehozni.

Pálfi Zsolt véleménye szerint bár a saját alkotói elképzeléseinkkel szeretnék megszólítani a mai közönséget, elsősorban a gyerekeket, Dargay kedvelt stílusvilága visszaköszön majd a Csongor és Tünde képein.

Temple Réka egészen biztos abban, hogy Dargay egyedi kézjegye, látványvilága megdobogtathatja a mai ifjúság szívét is.

– Éppen a korábbi Dargay-mesék a Lúdas Matyi, a Vuk, a Szaffi példája mutatja a leginkább, hogy meséi ma is közkedveltek. A Csongor és Tünde régi tervek alapján, de számítógéppel készül, technikailag új lesz. Bízom benne, hogy a sok évtizede megtervezett látványvilággal meg lehet érinteni a mai közönséget, és abban is, hogy közelebb lehet hozni a klasszikus irodalmi műveket a jelen gyerekeihez.

A János vitézről, a Háry Jánosról, Az ember tragédiájáról és legutóbb a Toldiról is készült rajzfilm. A Csongor és Tünde esetében az alkotók megpróbálkoznak egy klasszikus tündérmesét, egy szép történetet könnyeden elmesélni. Máli Csaba szerint a Csongor és Tünde mindenképpen kuriózum lesz, hiszen ritkán készül a gyerekek számára olyan mozifilm, amely klasszikus irodalmi művet dolgoz fel.