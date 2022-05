Rózsa Miklós magyarul

Debrecen, Kölcsey Központ – Rózsa Miklós legendás filmzenéitől hangos a hétvégén Debrecen városa. A Kodály Filharmonikusok és a Hollywoodi Magyar Örökség Társaság szervezésé­ben nagyszabású szimfonikus filmzenei duplakoncert és könyvbemutató tiszteleg a 115 éve született, háromszoros Oscar-díjas magyar zeneszerző életműve előtt. A FilmHungary Könyvkiadó Magyarok Hollywoodban könyvsorozatának részeként

először vehetjük kézbe magyarul Rózsa Miklós önéletrajzi kötetét, a Kettős életet. Az önéletrajzírással egy időben jelenik meg Hubai Gergely Zene: Miklós Rózsa című filmszakmai kötete is,

amely Hollywood legsikeresebb magyar komponistájának teljes filmzenei életművét dolgozza fel olvasmányos módon. A köteteket a szerkesztők, Takó Sándor és Kollarik Tamás, Hubai Gergely szerző, Somogyi-Tóth Dániel, Debrecen főzeneigazgatója és Halász János, a térség országgyűlési képviselője, a Városok, Falvak Szövetsége elnöke mutatták be. A rendezvény házigazdája Puskás István alpolgármester volt.

„A valaha élt legnagyobb filmzeneszerző” – így méltatta a nyolcvannyolc éves korában elhunyt Rózsa Miklóst (1907–1995) a Star Wars-filmek világhírű komponistája, John Williams.

Rózsa csaknem száz játékfilm, többek között a Ben-Hur, A bagdadi tolvaj és A dzsungel könyve zeneszerzője. Karrierje során tizenhétszer jelölték Oscar-díjra, ebből háromszor el is nyerte az aranyszobrot.

Önéletrajza, a Kettős élet érzelmes, olvasmányos és fanyar, magyaros humorral megírt vallomás, amely negyven esztendővel az első kiadás után Takó Sándor és Kollarik Tamás szerkesztőknek köszönhetően végre magyarul is olvasható. Az életrajzi kötettel egy időben bemutatták Hubai Gergely hatalmas gyűjtői és szakértői munkáját, a Zene: Miklós Rózsa című kötetet is, amely izgalmas történeti kontextusba helyezi Hollywood legsikeresebb magyar komponistájának teljes filmzenei életművét, miközben tisztázza Rózsa önéletrajzírásának pontatlanságait is.

– Rózsa Miklós mindvégig büszke volt magyarságára, ezért különösen fontos, hogy nemzeti emlékezetünkben is méltó helyet kapjon.

A Magyarok Hollywoodban című könyvsorozatunkban jelent meg először Zukor Adolf és William Fox, Hollywood két magyar alapítójának önéletrajzi írása. A sorozat új, Rózsa Miklósról szóló, kétkötetes kiadásának célja, hogy a magyar kulturális közvélemény és a hazai filmrajongók közössége a két stúdióalapító után megismerje a filmtörténet másik ikonikus magyar alkotóját is – fejtette ki a könyvbemutatón Kollarik Tamás Bánffy-díjas, Magyar Filmdíj-as filmalkotó, egyetemi oktató, a kötetek és a sorozat társ­szerkesztője.