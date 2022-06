Elkezdődött a dunaújvárosi MIKRO Fesztivál

A dunaújvárosi Bartók Színházban tegnap kezdetét vette az egyhetes MIKRO Fesztivál, amelyet idén először rendeznek meg kamara- és stúdió-előadásokkal, s amellyel az évadot zárják. A Bartók Színház meghívására tíz produkció érkezik a dunaújvárosi fesztiválra. Őze Áron igazgató elmondta:Először rendezzük meg a MIKRO Fesztivált, és reméljük, hagyomány lehet belőle. Sokszínű a program, mert sokszínű a színház. A kamarajellegű előadások pedig még közelebb hozzák a nézőkhöz a színészt. A velünk élő színházat.A fesztivál Keleti Éva fotográfus kamarakiállításának ünnepélyes megnyitójával indult, amelyen Mácsai Pál színművész mondott beszédet. Őze Áron, a Bartók Színház igazgatója külön is megköszönte Keleti Évának, hogy vállalta a MIKRO Fesztivál védnökségét, s egyben bejelentette: harmadik játszóhellyel is bővült a Bartók Színház, a nagyszínpad, a stúdió mellett a következő évadtól már a „szobaszínházban” is játszhatnak.

Csadi Zoltán, Keleti Éva és Őze Áron a megnyitón. Fotó: Bartók Színház

A MIKRO Fesztivál megnyitása előtt tartotta évadzáró társulati ülését a dunaújvárosi Bartók Színház. Csadi Zoltán művészeti igazgató ismertette a 2022/23-as évad műsortervét. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatával közösen mutatják be Barta Lajos Szerelem című darabját Czajlik József rendezésében. Eisemann Mihály Egy csók és más semmi című operettjét Göttinger Pál állítja színpadra, Molière Tartuffe-jét Őze Áron. Carlo Collodi Pinokkió kalandjai című könyvéből készült gyerekdarabot Horváth Illés rendezi. A stúdiószínpadon Dicső Dániel Totth Benedek Holtverseny című regényének, Horváth János Antal pedig Borbély Szilárd Nincstelenek című művének színpadi adaptációját viszi színre.

Harmadik játszóhellyel is bővült a dunaújvárosi teátrum. Fotó: Bartók Színház

A Bartók Táncszínház – a Bartók Színház tánctagozata – a Diótörőt mutatja be.

Felkerül a színház repertoárjára Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék című „víg farsangi atrocitása” (az írók határozták meg a humoros műfaját), amelyet a 40. jubileumát ünneplő Kőszegi Várszínházzal együttműködve mutatnak be július 1-jén Kőszegen.

Borítókép: A dunaújvárosi Bartók Színház (Fotó: Bartók Színház)