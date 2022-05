MIKRO Fesztivál a dunaújvárosi Bartók Színházban: hét nap alatt tíz előadás

A MIKRO Fesztivál Keleti Éva-életmű kamarakiállításával nyílik június 5-én 17 órakor a színház Aula galériájában. A Kossuth-díjas fotográfus, aki egyben fővédnöke is a dunaújvárosi színházi szemlének, így fogalmaz:

– Szükségünk van egymás társaságára, szükségünk van a színházakra, a közösségekre. Nagyszerűnek tartom, hogy a Bartók Színház megteremti ezt a színházi ünnepet, ahol ismét együtt lehet a szakma.

Keleti Éva azt is elmondta: annyira kedveli a dunaújvárosi Bartók Színházat, hogy a következő egy hétben még néhány fotót elkészít a MIKRO Fesztiválon fellépő művészekről. Ezeknek a képeknek a kiállításon lesz az „ősbemutatója”.

Pont harminc évvel ezelőtt, 1992. július 14-én szavazta meg Dunaújváros közgyűlése a Bartók Kamaraszínház megalapítását.

– Az egykori döntés jubileuma is inspirált minket, amikor elhatároztuk, hogy országos kamarafesztivált szervezünk itt. Bartók Béla progresszív etűdjeinek kifejezését kölcsön véve, „színházi mikrokozmoszt” formálunk egy hét alatt. Először rendezzük meg a MIKRO Fesztivált, és reméljük, hagyomány lehet belőle. Sokszínű a program, mert sokszínű a színház. A kamarajellegű előadások pedig még közelebb hozzák a nézőkhöz a színészt. A velünk élő színházat

– mondta el Őze Áron színházigazgató.

Csadi Zoltán, a Bartók Színház művészeti igazgatója, a MIKRO Fesztivál programvezetője arról beszélt, hogy Hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre a MIKRO Fesztivált. Az egyhetes fesztivál keretében a folyamatosan változó, sok problémával küzdő, mégis élő és lüktető színházi kultúra jeles alkotásait látjuk vendégül Dunaújvárosban. A Bartók színpadain sűrített formában mutatjuk meg a város és a régió közönségének az általunk kiemelkedőnek tartott »mikro« produkciókat: monodrámákat, stúdió-előadásokat. Kívánom, hogy ez a fesztivál alkotónak és befogadónak is egyaránt a találkozás örömét és élményét adja majd. Olyan valós és szellemi eseménnyé váljon idővel, ahol önfeledten tudunk eszmét cserélni, ha kell vitázni, szórakozni, de mindenekelőtt együtt lenni és ünnepelni.

A Bartók Színház meghívására tíz produkció érkezik Dunaújvárosba: „Azt meséld el, Pista!”, Született: Zrínyiné, Anna Karenina befejezetlen története – Love is the answer, Grecsó Krisztián: Vera, Lázadni veletek akartam, Háy János: Elem, A lélek legszebb éjszakája, Egy német sors, LIAison, Pataki Éva: Nőkből is megárt. A gyerekek pedig a fesztivál idején délelőttönként és hétvégén délutánonként is a Cimbora Produkció különféle interaktív előadásait nézhetik meg.

Borítókép: Csadi Zoltán fesztiváligazgató és a fővédnök, Keleti Éva fotográfus (Forrás: Facebook/Bartók Kamaraszínház)