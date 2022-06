Káprázatos időmérők

Radvánszky Ferenc Svájcban szerzett órásmesteri oklevelet, ahol 2003-ig saját üzletet vezetett, és antik órák restaurálásával is foglalkozott. Több mint harminc éven át gyűjtötte és hozta működőképes állapotba az óraművesség válogatott emlékeit: elsősorban svájci, francia és angol mesterek XVII–XX. századi óráit. A szerkezeti ritkaságokat is magába foglaló kollekció valamennyi darabja autentikus. Helyreállításuk eredeti állapot szerint, a szerkezet, a számlap és az óraház egységét hitelesen megőrizve, pótlások nélkül történt, és mindegyik óra működőképes.



A Herkulestől a szolárpanelig című kiállítás. Fotó: Kovács Attila

Az óraműves és az Iparművészeti Múzeum 2004 óta tartó együttműködésének keretében az Üllői úti főépületben, majd 2013-tól a Nagytétényi Kastélymúzeumban is láthatta már a közönség az óragyűjtemény válogatott darabjait.

A szenvedélyes gyűjtő óraritkaságait 2021-ben vásárolta meg az Iparművészeti Múzeum, mellyel közel nyolcvan ritkasággal egészítette ki a több száz darabos gyűjteményét. A kollekció múzeumba kerülése óta először funkciójuk és szerkezetük alapján csoportosítva tekinthetők meg a gyűjtemény legszebb és legérdekesebb darabjai. A válogatás három évszázadot ölel föl, az 1825 körül készült, Herkules mitológiai alakjával díszített, rugóhajtású díszórától az 1960-as évek elejéről való, napenergiával működő genfi asztali óráig; a kronológia néhány ma is gyártott óratípussal egészen napjainkig tart.

Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója beszédében köszönetet mondott és gratulált a kiállítás szervezőinek. Az időről a Mezőgazdasági Múzeum tematikája mentén szólt: – Egy olyan múzeumban vagyunk, amely a természetet mutatja be, és ennek értelmében a mezőgazdaságot, a vad természetet, a vadászatot. Azt nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel, de nekem nagyon gyakran jár a fejemben, hogy ennek a csodálatos világnak, a természetnek lassan a huszonnegyedik órájában vagyunk az állapotát tekintve. Talán ez egy furcsa, kicsit szomorú találkozás, hogy órákat hoztunk ide, amelyek gyönyörű szépek, de jelzik azt is, hogy kicsit jobban meg kellene becsülnünk a múzeumban látogatott főtémát, a Föld bolygót.



A Radvánszky Ferenc-féle óragyűjteményből válogatott kiállítás részlete. Fotó: Kovács Attila

A különböző idővel kapcsolatos felfogásokra Estók János, a Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója tért ki. Megemlítette, hogy ha a parasztember kiment a vasútra, akkor már az órához, a menetrendhez kellett igazodnia. Tudni kellett, hogy mikor indul a vasút, és bizony ebből a szempontból ezt a világot a menetrend demokratizálta is, hiszen a gőzhajó és a vasút nem várt se grófot, se herceget, hanem elindult.

Becsei Áron órakészítő, gépészmérnök, a Független Órakészítők Akadémiája (AHCI, Bázel) tagja a nyitóbeszédében kiemelte, hogy a kiállítás a nem órakészítők számára is bemutatja a mechanikai művészet rejtelmeit.

A tárlat 2022. június 2-től augusztus 31-ig tekinthető meg a Mezőgazdasági Múzeum Királytermében.

Borítókép: Radvánszky Ferenc műgyűjtő beszél az óragyűjteményéből válogatott kiállítás megnyitóján (Fotó: MTI/Kovács Attila)