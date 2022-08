Adómódosítással is segítené a kreatívipart Demeter Szilárd

Az irodalmi ösztöndíjak, a fordítástámogatások, illetve a magyar alkotók műveinek külföldi népszerűsítése kapcsán a kortárs magyar irodalomról így nyilatkozik:

– A szerzők jelentős része azt gondolja magáról, hogy csak azért nem világhírű, mert magyarul alkot. Ez sajnos – legalábbis az én szigorúan személyes véleményem szerint – nem igaz. Nádas Péteren kívül nincs headlinerünk, tehát olyan szerzőnk, aki a világ legszűkebb irodalmi elitjéhez tartozhatna.

A világirodalmi színvonal hiányának miértjére pedig azt feleli: talán azért, mert nem a saját történeteinket írjuk. A kortárs magyar irodalom jelentős része öncélú, nem irodalom, hanem irodalmi mutatvány, és amikor ezt mondom, az egész Kárpát-medencében és a diaszpórában gondolkodom. A világirodalom is hasonló állapotban van. A legjobb fokmérője ennek, hogy a költők, írók egykori megmondószerepét ma a stand up komikusok vették át.Végezetül elmondja:

– Abban reménykedem, hogy most, amikor Európában beüt az energiaválság, felértékelődik a könyv mint kultúrahordozó. Éltem a Ceausescu-diktatúra alatt, és megtapasztaltam, hogy petróleumlámpa fényénél is élvezhető egy jó könyv.

Végül leszögezi: Az életminőség fenntartásában a legnehezebb helyzetekben is segít a kultúra.

