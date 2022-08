Elkezdődtek a mesekocsma programjai Veszprémben

Kapcsolódó rendezvényként Veszprém adott helyet a 4. Kárpát-medencei népmesemondó találkozónak, amelyen csaknem hetvenen vettek részt. Kuriózumként említették, hogy 2023-ban a Federation for European Storytelling (FEST), az Európai Mese- és Történetmondó Szövetség éves szakmai konferenciájának is házigazdái lesznek, A fonótól a trendi kávéházig címmel. Az itt részt vevő külföldi történetmondók egy csoportja a fesztiválon is bemutatkozik saját népének meséivel, mitikus történeteivel, amelyeket tolmácsok segítségével magyarra is lefordítanak. Mind a konferencia, mind a fesztivál a szövegfolklórt mint a szellemi kulturális örökség élő és a XXI. században is releváns életét fogja bemutatni, illetve átalakulását boncolgatni.

Két szervezet, a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület és a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület összefogásával jött létre ez a komplex program, de további szervezetek is kapcsolódtak a megvalósításához. A program egyik fontos célja a magyar népmesekincs bemutatása a Veszprém–Balaton program nyüzsgő kulturális központjaiban, gyakorlott mesemondók és modern kori storytellerek tolmácsolásában.

– Az a reményünk, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program részeként megvalósuló eseményeink további helyi kezdeményezéseket szülnek, így újra szárnyra kap a népmese Veszprém és Kapolcs térségében, a Balaton-felvidéken – mondta Pintér Zsolt, a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület alelnöke a sajtó képviselőinek. – Szeretnénk minden korosztályt megszólítani, gyerekeket, felnőtteket, időseket. Már megkezdődött a mesekocsma sorozatunk a Séd partján, a Fricska étterem teraszán – mondta.

A mesekocsma műfaja az élőszavas mesemondás új alkalmainak egyike, a folklorisztikailag hiteles kortárs mesemondás alkalma. A bevont fellépő művészek előre meghirdetett helyen és időben élőszavas történetmondással szórakoztatják közönségüket. A repertoárból a közönség összetételére és épp aktuális hangulatára reflektálva válogatnak tréfás, tündér-, vagy pajzán népmeséket. A mesélők egymást váltva mondják el történeteiket, amelyek gyakran kapcsolódnak egymáshoz. A mesekocsmák egymást jól ismerő mesemondói gyakran oda- és visszautalnak az elhangzott mesékre, így az egész mesefolyam valamiféle egységgé áll össze, minden spontaneitásával együtt.

A jövő év végéig tartó rendezvények közül akadnak rendszeresen ismétlődők – például a múlt heti nyitányt köve­tően minden hónap utolsó csütörtökjén tartják meg a Séd-parti mesekocsmát – és egyszeri alkalmak is. Veszprémben és a Balaton-felvidék kiemelt turistahelyszínein lesz továbbá mesejurta és számos mesekör, „krajcáros mesék” vásári produkció, népzenés-mesés családi flashmob és hétmérföldes népmesenapok címen tematikus élőszavas meseedukáció a veszprémi iskolákban. A Kolostorok és kertekben a patak partján rendezik szeptemberben a Mesél a völgy nevű programot, ahol a népmese mellett a folklór más elemei – kézművesség, zene, tánc – is megjelennek. Szintén ősszel indul és havonta tartják a Pannon mesekör nevű programot a Pannon köztérben, amely célja olyan mesemondó közösség létrehozása, akik szívesen mondanának a közönség előtt mesét.

Borítókép: mesemondók (Fotó: Facebook)